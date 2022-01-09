【政界爆疫】徐英偉檢測繼續呈陰性　再度發文致歉願意承擔及彌補過錯

▲ 徐英偉檢測繼續呈陰性，再度發文致歉願意承擔及彌補過錯。（資料圖片）

早前，全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民百人生日聚會上有確診者出席，有份出席宴會的民政局局長徐英偉需要隔離，林鄭月娥點名批評民政事務局局長徐英偉，指抗疫情辛苦，但仍然出席這些聚會，感到十分失望（詳情即看【下一頁】）。

徐英偉上周四（6日）一度將社交平台頭像轉為黑色，其後轉為灰色，並發文表示衷心對不起，指會在檢疫期間會認真、深切反思（詳情即看【下一頁】）。

徐英偉今日（9日）在社交平台表示，由1月6日晚上入住竹篙灣檢疫中心，到目前為止每日接受檢測，結果均是呈陰性。他指，21日隔離並不是假期，是思過的時候。他稱，自己每日早上6時起床開始做運動，其後開始閱讀和批改文件，為出營後的會議工作做好準備。

徐英偉指，他當日晩上9時後才到場祝賀，逗留至10時後便請司機送他回到政府總部繼續批閱文件。知悉宴會有初步確診者後，已第一時間向特首辦報告，並配合衛生防護中心的調查工作。而在隔離的日子，他指自己已作出深切的反省，承認在處理這個生日會的邀請上，確實考慮不周。他表示，官員不是普通市民，對自己應該有比一般人更高的要求，在抗疫的最緊要關頭，應當更加警愓婉拒邀請。

徐英偉再次向大眾致歉，認為愧對市民大眾對他的信任和期望，指會緊記今次的教訓，不會犯同樣的錯誤。亦願意承擔以及彌補，承受該受的處理。

▲ （徐英偉Facebook）

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責任編輯：李榮忠