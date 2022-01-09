【七線人棄王】TVB改革製作思維　召集200名藝人集思廣益創作節目

▲ 《七線人棄王》

自曾志偉去年9月由無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）火速升為總經理（節目內容營運）後，不斷改革大台節目內容及排陣，結果有成功亦有失敗。

為更進一步改革，志偉除召集了6樓綜藝科所有編劇及導演共100多人外，亦召集逾200名藝人集思廣益，鼓勵他們多主動提出意見及想法，齊齊擺脫「藝人是被動的」框框。

將於本周六（1月15日）推出的全新綜藝節目《七線人棄王》便因此應運而生，至於成功與否，屆時才知曉。

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自嘲發明星夢

從節目《七線人棄王》顧名思義就是由一班自命「七線」的藝人擔大旗，包括「角色死亡率高達100%」的陳俊堅、「演出作品超過100套、但對白未必夠100字」的鄭雋熹、「古惑仔專員」程浩駿、「御用禮儀先生」林浩文，以及「永遠的舞男」姚宏遠。

他們除擔正藝人名單夠晒「破格」，節目的開場白亦充滿自嘲：「每年都有成千上萬嘅人發明星夢，以為報讀訓練班就可以劇接劇做男主角一炮而紅，咁諗你就可以返鄉下打乒乓波。」

《七線人棄王》講述以上五位「人棄王」，如何排除萬難求見總經理曾志偉，sell橋兼搲Budget拍攝出集無底線自爆式Talk Show、真人騷、挑戰、大整蠱及短劇等多種元素於一身的綜藝節目。

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向志偉獻計

大台在今日（1月9日）發布首輪宣傳照，五位「人棄王」在林盛斌、張振朗、周嘉洛、陳瀅、戴祖儀、丁子朗、蕭正楠的幫忙、及助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲的打氣下，直搗男廁向總經理志偉埋手。

他們在志偉「繁忙」之時拿出Proposal大Sell特Sell；志偉雖然先是嚇一跳，但當看到五人如此有誠意兼有創意時，亦馬上爽快答應支持開拍「七線人棄王」；而林盛斌與張振朗為了力撐「人棄王」，更扮鬼扮馬上陣，相當惹笑。

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創作天馬行空

問到五人節目中的Sell橋過程是否100%反映現實時，他們笑謂：「其實係綜藝科嘅高層留意到我哋有自己拍片放上網，就叫我哋返去見面，本身想我哋幫手做《勁歌金曲》其中一個環節，後來傾傾吓直情話可以畀個節目我哋試吓，佢哋問我哋得唔得，我哋梗係話得啦！」

「人棄王」五子又謂，接獲「重任」後，即天馬行空地想了一大堆橋，既有無厘頭、亦有「玩命遊戲」，他們坦言：「多謝公司近年真係畀咗好多機會新人，雖然因為疫情關係，好多配套未必齊全，但反而因為咁，我哋試拍咗好多唔同嘅item，希望個節目出咗街，大家會覺得好玩、多元又有新意。」