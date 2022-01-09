【工廈改造】市建局引入新模式改造工廈　估算每伙單位價值增加2,000萬元

▲ 樓齡近60年的汝州西街永康工廈，2013年市建局啟動項目時，呈老化失修（左），經過維修及由市建局改造後，現已是一幢現代化樓宇（右）。（市建局圖片）

樓齡近60年的汝州西街永康工廠大廈，2013年市建局一度宣布啟動重建，但2018年因收購率低而中止重建計劃，改為提出「局部改造」方案，市建局針對工廈公用地方，統籌各項設備改建和優化工程，並全數支付工程費，現已完工，活化後的單位可用作辦公室用途，每個單位的物業價值增加約2,000萬元。

市建局行政總監韋志成發表網誌，指2013年向工廈業主發出收購建議後，只能收到全座大廈約67%業權，未達重建門檻，局方2018年決定終止工廈重建。不過他稱工廈內部結構老化、消防和喉管老舊失修，又有違規改建，市建局作為業主之一，不能坐視不理，團隊決定以靈活變通思維，全方位改善工廈結構及消防安全，並提升屋宇配套設施。

局方提出「局部改造」方案，取代全幢改造；新方案下，市建局針對工廈公用地方，統籌各項工程，並全數支付工程費。由市建局持有的單位亦會翻新改造，由工業轉為辦公室用途；而由其他廠戶持有的單位，則維持其相關用途和營運，不作內部改造，因而不需要支付改造費，亦不用搬遷，將推展工廈改造工程帶來的支出和運作影響，減到最低。

隨著這幢工廈改造工程已竣工，市建局樓宇復修部於上月遷入，投入運作，加強處理日益增加的樓宇復修個案，以及政府各項樓宇復修資助計劃的申請。參考同區其他樓齡相若、而原先屬於工業用途單位在改造成辦公室後的市值，局方估算，市建局上層單位改造成辦公室後，每平方呎樓面市值逾1.1萬元，較改造前約5,000元增加逾倍；而以每個上層單位面積約3,100平方呎計，每個單位的物業價值增加約2,000萬元。

他稱今次市建局需要一筆過預留逾億元資金，應付工程開支，估計回本期近20年。但他希望這次改造案例，可帶起牽頭和示範作用，從工程規劃、施工方案、配合法規等不同層面，與社會各界分享經驗。

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責任編輯：吳卓峰