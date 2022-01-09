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【財爺網誌】陳茂波：近日疫情影響本港經濟　呼籲使用安心出行、接種疫苗

政治 15:50 2022/01/09

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財政司司長陳茂波表示，目前出現第5波疫情且年關在即，對一眾打工仔、商戶以至各行各業造成打擊，對整體經濟肯定有影響。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波表示，目前出現第5波疫情且年關在即，對一眾打工仔、商戶以至各行各業造成打擊，對整體經濟肯定有影響。他呼籲市民更全面使用「安心出行」和接種疫苗，以減少實施進一步更嚴厲社交距離措施的需要。

陳茂波今日發表網誌指，本港目前出現第5波疫情外，今年需要同時面對多項外圍變數，包括外圍疫情發展、全球供應鏈持續出現樽頸、燃料及大宗商品價格不斷上升，以至美歐央行在持續通脹壓力下，開始調整其貨幣政策，有關轉變可能觸發資金流向大幅變化，對各地資產價格甚至實體經濟或會造成衝擊。

他形容，這些因素均會為本港今年經濟帶來不確性和挑戰，故他在今年財政預算案中就今年經濟情況作出預測時，需要小心考慮、並作出適當防範。

陳茂波又指，本港過去7個多月的市道氣氛及經濟表現已見起色，但不幸在年關之前出現第5波疫情，對整體經濟肯定有影響，如何適切地運用及調撥資源作出適當支持，將是其中一個須不斷動態分析評估的焦點。

他強調，本港要合力嚴防輸入、內防擴散，爭取盡早切斷社區的傳播鏈，盡快讓大家回復正常生活出行及穩定的營商環境，呼籲市民要戴口罩及保持衛生、全面主動配合病毒檢測、全力呼籲親友接種疫苗、全面使用「安心出行」。

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責任編輯：胡偉明

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