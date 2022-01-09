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【陳同佳案】管浩鳴：與陳同佳均被列入黑名單　無法乘搭前往台灣航班自首

政治 16:25 2022/01/09

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（經濟日報資料圖片）

新任立法會議員管浩鳴表示，希望尋求其他方法處理陳同佳案，例如考慮透過「域外法權」方式，賦權本港法院審理台灣殺人案，但由於涉及追溯力問題，承認有一定難度。

管浩鳴今日接受電視台訪問時，形容2019年擬透過《逃犯條例》遣返罪犯，是處理陳同佳案最理想做法，但認為目前可思考會否有其他方法解決，提到有人提出透過「域外法權」方式，但域外法權有一個追溯力問題，呼籲政府要思考如何填補漏洞。

管浩鳴又指，陳同佳現身處偏遠的地方，其自首意願從沒改變，但他同時透露，他和陳同佳均被列入黑名單，無法乘搭前往台灣的航班。

對於陳同佳案觸發反修例運動，引致不少年輕人被捕，管浩鳴形容，案底就如烙印，足以影響一生，故考慮提出私人條例草案，容許完成服刑的年青人，撤銷警方的案底紀錄，只保留法庭存檔。

本身無政黨背景的管浩鳴表示，會傾向在議會保持獨立身份，暫不打算與其他議員結盟，又透露當選時獲陳同佳透過短訊恭賀。

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責任編輯：胡偉明

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