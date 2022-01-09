【聲夢傳奇x青春本我】詹天文大騷高音唱功　Gigi+Chantel結成火星聯盟

▲ 《青春本我》

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）等一眾《聲夢傳奇》學員主演的《青春本我》，在今晚（1月9日）播出第5集。

這集主角落在Windy身上，劇中活在高材生哥哥Aska（張馳豪飾）光環壓力之下的她，大感自卑及存在感低，因而多番出現情緒問題，與好友關係亦告緊張。

這集，Windy父母重男輕女真相將會曝光，事緣Aska打籃球時突然暈倒，因而曝光其心臟有問題，故此父母才將注意力更集中在其身上，就算Windy在歌劇聲樂比賽中奪獎，父母因太緊張哥哥而冷落了Windy。

劇中一向溫文的Windy，這集將情緒爆發向眾人大發脾氣，令大家感愕然。最終在Miss Wong（王灝兒飾）輔導下，Windy本已開始釋懷，但卻在此時突然又收到噩耗，令她傷心不已。

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為《聲夢》勁減30磅

在現實中，Windy當日為參加《聲夢傳奇》而勁減30磅，導師王灝兒JW曾表示佩服。Windy在5歲已開始學聲樂、並曾以優異成績考獲倫敦聖三一學院（Trinity College London）演奏文憑。

該學院是包含音樂、戲劇、藝術及英語等學門的考試機構，在1877年開始提供音樂外部考試，後來擴大到其他表演藝術的範疇。在每年，全球逾60個國家及地區的學生應考倫敦聖三一學院的考試。

除一至八級的考試外，倫敦聖三一學院為音樂提供三個級別的文憑考試，分別是初級文憑（Associateship, ATCL），專業文憑（Licentiateship, LTCL）和院士文憑（Fellowship, FTCL）。

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Gigi Chantel結火星聯盟

所以Windy十分擅長高音，不過也因此，當日她在《聲夢傳奇》比賽中段，為表現自己並非只會唱高音，也可唱不同類型歌曲，於是選擇以非自己最擅長的高音去演唱謝霆鋒的《非走不可》，雖然誠意可嘉卻因此被淘汰。

在第5集《青春本我》內，她演歌劇並獻唱高難度的《洋娃娃之歌》，再度大晒擅長高音。今集另外兩個重點，是文凱婷（Aeren）亦會在劇中大Rap特Rap；「搞笑孖寶」Gigi及Chantel會結成火星聯盟，並以著名科幻影視劇《星空奇遇記》（Star Trek）冼樸（Spock）的問好手禮作為姊妹之間的手勢。