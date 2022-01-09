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【維園群組】超市理貨員病毒基因與空姐吻合　惟未知感染途徑

社會 17:09 2022/01/09

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58歲理貨員感染途徑仍然未明。

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（9日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。昨日（9日）一宗暫時不明源頭個案，一名58歲女士居灣仔駱克道利順大廈，外出時主要在多間超市理貨，工作期間曾到過香港九龍很多萬寧、百佳、惠康工作（詳情即看【下一頁】）。

張竹君表示，經全基因排序分析，發現與由個案12676美國返港空姐引發的「維園群組」基因一樣，但仍未找到與那一個患者有接觸，未知從何途徑感染，社區可能仍有隱形傳播鏈，情況比較令人擔心。

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記者：李榮忠

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