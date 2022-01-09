【新冠肺炎】新增5宗輸入相關個案　涉大埔美新大廈確診女印傭僱主及少主

▲ 新增5宗輸入相關個案，涉大埔美新大廈確診女印傭僱主及少主。

衞生防護中心及醫管局交代最新確診個案，新增33宗確診個案，包括27宗輸入個案及1宗源頭不明個案及5宗輸入相關個案；同日約20宗初步陽性個案，5宗輸入相關確診個案如下：

居大埔美新大廈女印傭僱主（個案編號：12909）

居大埔美新大廈13歲中學生（個案編號：12910）

陸田園餐廳食客3歲小朋友

為早前確診者個案#12821的孫兒，居木星街18號縉景臺。

居於北角雲景道50號富麗園B座71歲女(個案編號：12913)

為早前於中信證券工作確診者個案#12825及#12880的朋友

居安寧花園小朋友

就讀青衣商會將軍澳幼稚園，1月7日病發，為早前確診外傭#12903僱主的小朋友

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記者：陳麗娜