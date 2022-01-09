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【新冠肺炎】新增5宗輸入相關個案　涉大埔美新大廈確診女印傭僱主及少主

社會 17:14 2022/01/09

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

新增5宗輸入相關個案，涉大埔美新大廈確診女印傭僱主及少主。

衞生防護中心及醫管局交代最新確診個案，新增33宗確診個案，包括27宗輸入個案及1宗源頭不明個案及5宗輸入相關個案；同日約20宗初步陽性個案，5宗輸入相關確診個案如下：

居大埔美新大廈女印傭僱主（個案編號：12909）

居大埔美新大廈13歲中學生（個案編號：12910）

陸田園餐廳食客3歲小朋友

  • 為早前確診者個案#12821的孫兒，居木星街18號縉景臺。

居於北角雲景道50號富麗園B座71歲女(個案編號：12913)

  • 為早前於中信證券工作確診者個案#12825及#12880的朋友

居安寧花園小朋友

  • 就讀青衣商會將軍澳幼稚園，1月7日病發，為早前確診外傭#12903僱主的小朋友

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：陳麗娜

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