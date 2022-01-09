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【娛圈緋聞】MC張天賦再爆另一緋聞　被指疑約會熊仔頭成員Santis陳濬樺

娛樂 18:15 2022/01/09

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新人王MC張天賦近日可說緋聞不斷，與曾合作MV《時候不早》的人妻鍾卓穎（Ash）所傳緋聞未完全平消，近日再爆MC張天賦疑約會《反對無效》MV女主角陳濬樺（Santis、華哥）。

繼早前，在討論區連登有人發文發相指MC張天賦在平安夜（12月24日）與人妻Ash齊逛黃埔超市後，又有網民上載相片指在上月27日，MC與一名cap帽的長髮女子同行超市，不過今次女主角不是Ash，卻是熊仔頭成員Santis。

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被封港大楊恭如

現年22歲的Santis在港大修讀創意產業課程，因為曾被網民認為與亞姐冠軍楊恭如「撞樣」，因此一度被稱「港大楊恭如」。在去年，熊仔頭為《第三者故事》招募演員，Santis試鏡成功當上女主角。

之後，更有傳熊仔頭與Santis「戲假情真」成為情侶，在去年熊仔頭於IG拍戒指相似暗示結婚，之後兩人又在YouTube片用「老公」、「老婆」稱呼，由此引秘婚傳聞，不過一直沒證明Santis已婚。

可是因為此傳聞，所以今次傳MC張天賦疑與Santis同遊超市，即有網民留言寫道：「重點唔係MV女主角，係兩個人妻」。

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疑齊行超市

至於網民所指MC張天賦與Santis逛超市照片，其實相片只影到女方的背面而已。

但一向擅長資料搜集、推理的「連登仔」絕不簡單，繼續發揮金田一的偵查能力，在茫茫的網海找回Santis在不同場口曾穿或戴的褲、帽、手袋，以及在外形及髮色與相片作對照，指與超市相片中的女士脗合。因此有網民留言：「帽、髮色長度、褲長度同身形、同埋個袋，邊有可能全部都咁巧合地中。」

另外，有網民在Santis的IG言之鑿鑿稱：「我喺Aeon翻PT，平安夜當晚見到mc同ash係有嚟買餸，好多同事都認到。27號我又見到mc，不過佢隔離個女仔就不是ash了，有人話好似係santis你??👀」不過，未有更實際證據。

至於事件兩位主角，MC張天賦及Santis暫未有為此緋聞作出回應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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