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【闔家辣】吳君如呂爵安落區巡視賀歲海報　爵屎瘋狂「私有化」Edan

娛樂 18:51 2022/01/09

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Edan與吳君如開直播宣傳《闔家辣》。

《闔家辣》近日推出最新演員造型海報，全港九街道亦隨即貼出各主要演員的造型海報，成為影迷及粉絲打卡咭熱點。

其中，呂爵安（Edan）的《闔家辣》海報成為打咭重點外，更成為「爵屎」的寶貴收藏，紛紛湧致相關地點撕下海報留念，特別在尖沙咀等注目度高地點，Edan的海報一張不漏被私有化。

其實，原定在今天（1月9日）於商場舉行《闔家辣》宣傳活動，卻因防疫措施收緊而取消。不過Edan與吳君如在今天不忘在IG開live，並四出巡視為海報簽名「增值」。

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君如笑言：「撕他們的海報沒用，撕下我的簽名海報可換領兩張《闔家辣》戲票。」Edan則不乏風趣幽默說：「搣我的海報是沒有用，我今日出來，要meet我才最實際。」

兩人開IG Live分享外，更快閃逗留街頭鐘落車簽海報，可是隨即有粉絲極速到達現場，與偶像見面，欲9秒9取下二人新鮮簽名的海報。

當中，第一時間去到現場的粉絲說：「我剛剛在附近，爸爸立刻車我過來。」她獲君如及Edan親自幫忙撕下貼在牆上的海報留念，又與二人合照，其後亦有不少一家大細迅速到達現場。

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