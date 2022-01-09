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【圍封檢測】港府圍封兩大廈　涉大角咀君匯港及屯門愛琴海岸【不斷更新】

社會 19:07 2022/01/09

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政府圍封至少兩棟大廈進行強制檢測，包括大角咀深旺道8號君匯港2座。（林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，今日（9日）錄得33宗確診個案，港府引用599J章，可按防疫需要作出「限制與檢測宣告」，今晚圍封至少兩棟大廈進行強制檢測，包括大角咀深旺道8號君匯港2座，以及屯門愛琴海岸8座。

君匯港2座涉及一名43歲初步確診居民，曾出席港區人大代表洪為民生日宴。她於荃灣有線電視大樓內1間私人公司工作，已接種2針科興。【即睇下一頁

愛琴海岸8座涉及一名20歲初步確診居民，暫屬源頭不明，患者在崇光百貨兼職售貨員，患者與現時確診群組未有明顯的連繫，1月8日接受檢測時呈陽性。患者與家人同住，除在崇光百貨上班外，還在愛定商場東亞大藥房上班，平日主要在這裏逗留的時間較長；未曾接種疫苗。即睇下一頁

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【19:00】

  • 屯門青山公路掃管笏段管青路2號愛琴海岸8座，即時列為「受限區域」，受檢人士須留在處所並接受強制檢測，目標明早（10日）6時30分完成行動。
  • 大角咀深旺道8號君匯港2座，即時列為「受限區域」，受檢人士須留在處所並接受強制檢測，目標明早（10日）7時完成行動。

衞生防護中心強烈提醒住戶，必須配合圍封行動。任何人士如未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

【湊得輕鬆啲】3大性格培養成就十優女兒麥明詩　麥何小娟︰有自信心才能自學

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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