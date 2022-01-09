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【洪為民群組】初步確診女子曾在馬會用餐　馬會：已聯絡兩身處同一廂房會員　

社會 20:28 2022/01/09

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初步確診43歲女子曾到訪跑馬地。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，今日（9日）有一43歲女子初步確診，她在出席港區人大代表生日派對後曾到訪跑馬地賽馬會消遣，並在其中一間會員制餐廳廂房內用膳。馬會指，今日中午已接獲會員通知，追蹤後發現兩名會員曾與其處於同一廂房，已經即使聯絡會員，要求其中一人不要於賽事期間進入馬場，並要求另一人即時離開馬場。

馬會指，獲悉有關事宜後，隨即採取即時行動追蹤有關會員的到訪紀錄，並追蹤附近的會員、顧客及員工，因此確認到兩名會員於1月5日曾與該名會員身處同一廂房，而該兩名會員均於今天有馬匹出賽並已在沙田馬場訂座。馬會已即時聯絡該兩名會員，並要求其中一人不要於賽事期間進入馬場，並要求另一人即時離開馬場。

同時，馬會已採取即時行動，安排曾在受影響場所工作的員工返回家中，並將按照政策不會安排他們上班直至另行通知。此外，馬會已安排受影響員工由今天起盡快接受新型冠狀病毒檢測。

馬會表示，一直為賽馬日實施嚴格措施，並會因應新型冠狀病毒疫情的最新發展作定期檢討。鑑於Omicron變異病毒株急速擴散令外圍疫情惡化，馬會已進一步減少今天賽馬日的入場人數至只有240人，並安排每枱只坐兩人。

鑑於外圍疫情持續惡化，馬會將尋求政府當局批准進一步限制1月12日、16日及19日的賽事以閉門方式舉行，不准任何顧客進場，包括出賽馬匹馬主、會員及公眾人士。賽事期間只會准許持牌人士、賽事職員及必須現場工作的人員進入馬場，以確保賽事能在堅守誠信的情況下順利及安全地舉行。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：袁澍

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