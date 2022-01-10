【虐兒事件】保護兒童會月底交報告　社署署長：虐兒不能接受

香港保護兒童會屬下「童樂居」上年底被揭職員虐兒，受虐兒童數字不斷上升，引發社會關注。社會福利署署長梁松泰接受本報訪問時指感到震驚，認為是虐兒絕不可接受。他透露社署正同步追查事件，初步認為是機構內部監管不足夠，指無論是持牌機構抑或是註冊幼兒照顧員，都有相應法例規管；署方亦會檢視社署內部，「唔會只查別人，唔查自己。」

梁又指，保護兒童會已成立獨立檢討委員會調查事件，並將在1月25日向社署提交報告；另外，政府早前指將引入「強制舉報」，他透露將在2023年遞交立法會審議。

▲ 社署署長梁松泰。（梁偉榮攝）

首談案件稱震驚 突擊巡查保合規

梁松泰上周四接受訪問，首次談及童樂居虐兒事件，指事件被揭露後他第一感覺是震驚，重申虐兒是絕對不可接受。他指案件已經進入司法程序，無法詳細評論；不過指社署內部亦有單位在追查事件，尤其院舍是社署註冊機構，有相應的法例要求。另外社署同時設有巡查制度，以確保機構符合發牌條件，若有問題但持續不改正，則有機會釘牌。

另外，「童樂居」亦是政府整筆撥款的受助機構，按要求需定期報學生狀況；社署亦會預約及突擊巡查，檢視機構是否做足要求。同時，梁指機構員工均在社署註冊，現行機制下，署方可取消個別幼兒工作員的註冊。

虐兒在上月24日被揭發，社署在4日後派出由20多位臨床心理學家、護士、社工等組成的跨專業團隊前往涉事幼兒中心進行調查，逐一觀察中心內70名兒童的行為、健康和情緒狀況。梁松泰說，跨界別會議已經召開，並有初步意見如何處理事件。他說，署方目前認為是機構內部監管不足夠，但又指「唔會只查別人，唔查自己」。他說，目前看不到事件是普遍現象，相信社福界大部分同工都不是如此執行工作。

引強制舉報 有望明年交立會審議

梁說，「童樂居」本是住院式機構，員工需要長時間照顧，「24小時內可能有17、18個鐘頭喺裏面工作，」認為照顧會非常依賴院舍同工，因而亦會考慮加強服務機構工作透明度，讓更多人可以參與到日常工作及監察。另外，他指，員工和機構本身都曾在社署註冊，理應受到相當培訓，但承認可以培訓方面加強，包括引導同工學會紓緩自己情緒等。

保護兒童會已經委任獨立檢討委員會，去檢視事件、機構工作內容及流程，梁松泰指，將在1月25日收到委員會的檢討報告。另外，最新的施政報告已表明政府將推展強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作，梁表示勞工及福利局已經進行一、兩輪諮詢，大原則上沒有爭議，並已經制定出相應指引、具體指標給專業人士使用，有望在2023年上半年上交立法會。

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記者：袁澍