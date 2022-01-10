【新冠肺炎】疫下食物銀行需求增　去年首11個月逾6萬人次受惠

▲ 社署指，疫情下，領取短期食物援助的人次增加。（梁偉榮攝）

疫情下，基層對社署短期食物援助需求增加，去年首11個月共有6.2萬人次受惠，較前年同期有所增加逾兩成。另外，去年社署接觸到的無家者數字亦上升至1,581人，較2019年疫情前增加17%。

根據社署數字，自2020年1月起，疫情下短期食物援助服務計劃的申請個案數目總數及受惠人次持續上升。去年首11個月共接獲20,638宗申請，較2020年同期增加6.2%；受惠人次則有61,865人，餐次達364萬次，分別就同期增逾兩成及9%。

▲ 社署署長梁松泰。（梁偉榮攝）

無家者增至逾1580人

另外，無家者人數在疫情下亦有增加，截至2021年12月底，經社署資助的非政府機構曾接觸的露宿者數目為1,581人，而2019年及2020同期的數目分別為1,348人及1,541人。

社會福利署署長梁松泰指，去年署方採取改善措施，如增加綜援制度豁免入息上限、放寬在職家庭津貼計劃申請工時要求等。截至2021年11月底，共有約18,700宗綜援失業個案，較2020年1月疫情爆發初期約12,600宗增加接近五成。領取職津住戶在去年12月底亦達6萬，較2019年同期4.6萬住戶增加三成。

早前社署去信受助機構，明年3月起削減整筆過資助1%。第5波疫情下，梁松泰指決定是針對政府整體的財政狀況，署方只是跟隨相關規定執行，若疫情有變化，相信政府在資源應用下會有改變。他指，來年社署人手不會有大改，感謝所有同事落力完成工作。

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記者：袁澍