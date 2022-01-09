【新冠肺炎】簡慧敏：圍封檢測難以奏效　倡盡快進行全民核酸檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

立法會選委會界別議員簡慧敏認為，病毒在社區擴散下，圍封檢測似難以奏效，建議政府回應醫學專家們的呼籲，盡快進行全民核酸檢測。

簡慧敏表示，當局已確定香港第五波疫情的源頭是機組人員，港府應正視「外防輸入」海陸空方面的漏洞，從根本上徹底堵塞，例如停止機組人員豁免檢疫。

她認為， 未來兩天若再有感染源頭不明個案，應採納政府專家顧問意見，進一步收緊社交距離措施，包括在家工作，及讓學生提前休農曆年假。

對於安心出行，她指出，據悉，目前有不少人是用兩部手機下載「安心出行」的，這種可選擇性和無記名使用的做法，顯示出 「安心出行」 的現有要求，未能有效地找出感染者和感染源頭，以致不能堵截傳播鏈，因此，她建議，推出強制實名登記的「安心出行」措施。

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責任編輯：胡偉明