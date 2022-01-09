【洪為民群組】11名官員已離開竹篙灣檢疫　特首令需用自身假期在家隔離

▲ 林鄭月娥已命令11名政府官員，繼續利用自身假期在家自我隔離。（資料圖片）

港區全國人大代表洪為民的百人生日宴，今（9日）再錄一名與會者初步確診。政府發言人表示，為慎重為見，昨日（8日）已被解除檢疫令的11名政府官員，需利用自身假期在家自我隔離，直至完成多次強制檢測才可恢復上班。



政府發言人稱，衞生防護中心經調查後，53歲的港台女主持楊子矜的陽性檢測個案，並非新冠病毒感染個案，因此已解除當晚九時半前已離開宴會人士的檢疫令，當中包括11名政府官員。至於當晚9時30分後出席宴會的另外3位官員（即民政事務局局長徐英偉、入境處處長區嘉宏，及發展局局長政治助理馮英倫，則繼續在竹篙灣檢疫。



發言人續稱，由於今日再錄多一宗相關初步陽性個案，為把傳播風險減至最低，行政長官林鄭月娥已命令11名政府官員，繼續利用自身假期在家自我隔離，並須定期接受檢測，全部檢測結果確定陰性後，才可恢復職務。在這段期間，早前公布的相關署任及兼任安排會繼續生效，確保政府日常工作不受影響。



政府發言人重申，抗疫須要全社會齊心協力，政府官員更應以身作則，嚴守紀律，時刻保持高度警覺，避免參與高風險活動。按行政長官要求，行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權，正就相關官員出席宴會的行為進行調查；在調查工作完成後，行政長官定會不偏不倚對有關官員採取適當行動。

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責任編輯：吳卓峰