  • 17°C
香港時間 : 2022109日 (週日) 23:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【洪為民群組】11名官員已離開竹篙灣檢疫　特首令需用自身假期在家隔離

社會 22:36 2022/01/09

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

林鄭月娥已命令11名政府官員，繼續利用自身假期在家自我隔離。（資料圖片）

港區全國人大代表洪為民的百人生日宴，今（9日）再錄一名與會者初步確診。政府發言人表示，為慎重為見，昨日（8日）已被解除檢疫令的11名政府官員，需利用自身假期在家自我隔離，直至完成多次強制檢測才可恢復上班。

政府發言人稱，衞生防護中心經調查後，53歲的港台女主持楊子矜的陽性檢測個案，並非新冠病毒感染個案，因此已解除當晚九時半前已離開宴會人士的檢疫令，當中包括11名政府官員。至於當晚9時30分後出席宴會的另外3位官員（即民政事務局局長徐英偉、入境處處長區嘉宏，及發展局局長政治助理馮英倫，則繼續在竹篙灣檢疫。

發言人續稱，由於今日再錄多一宗相關初步陽性個案，為把傳播風險減至最低，行政長官林鄭月娥已命令11名政府官員，繼續利用自身假期在家自我隔離，並須定期接受檢測，全部檢測結果確定陰性後，才可恢復職務。在這段期間，早前公布的相關署任及兼任安排會繼續生效，確保政府日常工作不受影響。

政府發言人重申，抗疫須要全社會齊心協力，政府官員更應以身作則，嚴守紀律，時刻保持高度警覺，避免參與高風險活動。按行政長官要求，行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權，正就相關官員出席宴會的行為進行調查；在調查工作完成後，行政長官定會不偏不倚對有關官員採取適當行動。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【熔斷機制】全日空東京及新航三藩市航班　禁止抵港兩周
今日 21:52
【熔斷機制】全日空東京及新航三藩市航班　禁止抵港兩周
【Omicron變種病毒】所羅門群島現Omicron個案　曾逗留當地非港人周三起起禁入境
今日 22:00
【Omicron變種病毒】所羅門群島現Omicron個案　曾逗留當地非港人周三起起禁入境

你可能感興趣

【熔斷機制】全日空東京及新航三藩市航班　禁止抵港兩周
今日 21:52
【熔斷機制】全日空東京及新航三藩市航班　禁止抵港兩周
【Omicron變種病毒】所羅門群島現Omicron個案　曾逗留當地非港人周三起起禁入境
今日 22:00
【Omicron變種病毒】所羅門群島現Omicron個案　曾逗留當地非港人周三起起禁入境
民政事務局 公務員事務局 聶德權 發展局 政治

最高瀏覽

【異搜店X開心速遞】未嘗當女一樂天不遺憾　林漪娸婚姻曾現危機：任何事也要付出
18:00 2022/01/07
【異搜店X開心速遞】未嘗當女一樂天不遺憾　林漪娸婚姻曾現危機：任何事也要付出
【下流爸爸】學生父親加入家長群組約人妻　老師收單親媽投訴怒踢走︰ 不是給你獵豔
17:30 2022/01/07
【下流爸爸】學生父親加入家長群組約人妻　老師收單親媽投訴怒踢走︰ 不是給你獵豔
【高危食肆】10間餐廳列入高危場地　涉肯德基、麥當勞、大快活分店【附中英文地址】
22:18 2022/01/07
【高危食肆】10間餐廳列入高危場地　涉肯德基、麥當勞、大快活分店【附中英文地址】