【強制檢測】18處所納強檢公告　包括跑馬地馬場會員廂房及馬匹亮相圈

▲ 1月10日18處所納強檢公告，包括跑馬地馬場會員廂房及馬匹亮相圈。林宇翔攝

政府今日（10日）就強制檢測公告刊憲，因應4宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，共有18個指明地方被納入強制檢測公告，當中包括大埔昌運中心大快活、翠怡花園地下街市、錢大媽等，跑馬地馬場會員廂房、馬匹亮相圈亦納強檢。

2022年1月10日強制檢測公告詳情：

1. 大埔安慈路4號昌運中心1樓85-98號鋪大快活

指明期間及時段：2022年1月3日上午6時至上午8時、2022年1月4日上午6時至上午8時、2022年1月5日上午6時至上午8時、2022年1月6日上午6時至上午8時、2022年1月7日上午6時至上午8時、2022年1月8日上午6時至上午8時或2022年1月9日上午6時至上午8時

2. 大埔翠怡街3號翠怡花園地下2號鋪錢大媽

指明期間及時段：2022年1月8日上午8時至上午10時

3. 大埔安慈路3號翠屏花園地下街市

指明期間及時段：2022年1月3日上午7時至上午10時、2022年1月4日上午7時至上午10時、2022年1月5日上午7時至上午10時、2022年1月6日上午7時至上午10時或2022年1月7日上午7時至上午10時

4. 大埔安慈路2號八號花園地下9-10號鋪Market Place by Jasons

指明期間及時段：2022年1月6日上午10時至中午12時或2022年1月7日上午10時至中午12時

5. 大埔安慈路3號翠屏商場2樓128C號鋪麗晶髮廊

指明期間及時段：2022年1月7日下午2時至下午4時

6. 大埔翠樂街11號美豐花園商場1樓207-213室蓬瀛仙館大埔長者鄰舍中心

指明期間及時段：2022年1月6日上午10時至中午12時

7. 筲箕灣寶文街6號方樹泉社會服務大樓1樓方樹泉長者地區中心

指明期間及時段：2022年1月5日上午8時至下午4時

8. 屯門愛定商場2樓S-215及S216鋪東亞大藥房

指明期間及時段：2022年1月4日下午2時至下午9時、2022年1月5日下午2時至下午9時、2022年1月6日下午2時至下午9時、2022年1月7日下午2時至下午9時或2022年1月8日下午2時至下午9時(曾身處指明場所超過一小時)

9. 筲箕灣阿公岩道1-25號明華大廈1座

指明期間及時段：2022年1月5日至2022年1月9日(曾身處指明場所超過兩小時)

10. 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

指明期間及時段：2022年1月8日下午7時至下午8時

11. 跑馬地馬場馬匹亮相圈

指明期間及時段：2022年1月5日下午6時至下午7時

12. 跑馬地馬場會員看台第一座5樓遴選會員廂房

指明期間及時段：2022年1月5日下午5時至下午10時

13. 屯門愛定商場2樓N-216鋪長城參茸行

指明期間及時段：2022年1月6日下午2時至下午3時

14. 屯門兆麟社區會堂

指明期間及時段：2022年1月8日下午3時至下午4時

15. 荃灣柴灣角街4號A柴灣角熟食市場

指明期間及時段：2022年1月5日中午12時至下午2時

16. 荃灣大壩街4-30號荃灣廣場3樓350-352號鋪柳氏家

指明期間及時段：2022年1月4日中午12時至下午2時

17. 荃灣大壩街4-30號荃灣廣場5樓508-510號鋪美中.鴨子

指明期間及時段：2022年1月3日下午1時至下午2時

18. 大埔太和邨太和商場平台太和體育館

指明期間及時段：2022年1月8日上午8時至上午9時

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯 李志強