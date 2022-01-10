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【圍封檢測】大埔美新大廈屯門愛琴海岸完成強檢　無發現陽性檢測個案

社會 09:19 2022/01/10

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掃管笏段管青路2號愛琴海岸8座 。 （陳靜儀攝）

本港爆發第五波疫情，港府昨晚（9日）圍封大角咀深旺道8號君匯港2座，及屯門愛琴海岸8座進行強制檢測，均無發現陽性檢測個案。

屯門青山公路掃管笏段管青路2號愛琴海岸8座截至今日凌晨零時，約610名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約235戶，當中約30戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。　

另外，大埔舊墟直街4-20號美新大廈截至今日凌晨零時30分，約430名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約130戶，當中3戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐

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