【新冠肺炎】許樹昌指若再有源頭不明個案　當局或需考慮再收緊防疫措施

▲ 許樹昌指本地源頭不明個案增風險 倡延長學校農曆年假及實施公務員在家工作

本港爆發第5波疫情，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（10日）接受電台訪問時表示，本港的確診個案增加，疫情仍未受控，雖大部份確個都找到感染源頭，但認為若再有源頭不明個案，政府需考慮再收緊防疫措施，包括延長學校農曆新年假期，以及實施公務員在家工作。

本港出現兩宗源頭不明個案，包括一名58歲超市理貨員及一名於銅鑼灣崇光任職兼職銷售員的女子。許樹昌表示，現時最少有兩條傳播鏈，雖然超市理貨員基因排序與空姐一樣，但亦有可能是因為透過其他人傳染而受到感染，再加上該名20歲在崇光百貨任職銷售員的女子，暫時未找到有關源頭，當局正需時作基因排序及病學追蹤，指若無法找到源頭是很危險的。

許樹昌又指由於確診個案仍是有增加，故現時疫情未受控，雖然現時大部分個案都找到源頭，惟在洪為民生日派對中有不少賓客的朋友等均有出席，即主辦單位提供的出席名單並不完整，部分人或已受感染而不自知，甚至在社區遊走。

被問到現時防疫措施是否需要再收緊，他表示若如果該名崇光百貨銷售員屬源頭不明個案，防疫措施有需要進一步收緊，因為不排除陸續隱形傳播鏈浮現，又認為有需求延長學生的農曆年假，再下一步就是讓部分公務員要居家工作，減低社區人流，故若銷售員證實為源頭不明個案，政府要及早決定。

另外，他又指，Omicron比其他變種病毒發病時間相對早，建議政府可將密切接觸者的檢疫期由21日縮短至14日，相信14天檢疫期已足夠。

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記者：余思嵐、郭詩詩