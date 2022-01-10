【IT狗劇透】第1至5集劇情預告　凌文龍楊樂文另類IT精英掙扎求存

▲ 《IT狗》

由凌文龍、楊樂文、陳瑞輝、邱士縉、岑珈其、陳漢娜、陳湛文、余逸思、彭秀慧、周祉君主演ViuTV劇集《IT狗》，講述一班IT職場上的年輕人掙扎求存的故事。

最新影片推介：潘靜文+林智樂專訪

第1集（10/1）

銀行IT部主管葉念信（凌文龍飾）除被裁員，更慘被分手！

雙失的阿信得到好兄弟阿Lou（周祉君飾）鼓勵，來到BornHub分享會，阿信在會上遇到形形色色的IT人，包括果汁兄弟Kenneth（岑珈其飾）、星之子Tony（楊樂文飾）、插畫家Johnny仔（鄧子超飾）以及唯一聆聽阿信的蒙玲（陳漢娜飾），讓阿信決心毅然踏上創業之路。

第2集（11/1）

創業一事不被信爸（羅永昌飾）看好，蒙玲工作表現又出現問題，阿信被Kenneth啟發，決定請人。

而這邊廂Tony有樣學樣，請了負能量極致的Never（陳瑞輝飾）。

經一輪面試後，阿信沒信心請到女權Programmer Billie（余逸思飾），只好邀請網友「西毒」Billy（陳湛文飾）出山，誰料兩邊竟同時答應Offer，關係勢成水火，阿信在共融議題上頭都大了。

第3集 （12/1）

Billy與Billie辭職並恰巧一同進入了麻省理工畢業生Marcus（邱士縉飾）的Wow公司，經一輪輾轉，二人還是決定重回阿信身邊。

眾人發現蒙玲的Code寫得一塌糊塗，嚴刑迫供下，竟發現蒙玲鮮為人知的過去。

幾經波折，終於齊人參加數據港舉辦的《初創有明天》大賽，但首要任務要為公司改個好名。

第4集 （13/1）

Paypayduck眾人商討如何能在大賽出奇制勝，阿信想趁比賽前取得比賽評審之一數據港高層Cathy Ho（彭秀慧飾）的青睞。

Tony教授Pitching技巧，Billy及Billie用電腦技術協助，蒙玲跟阿信擔任前線行動組，誓要成功Pitch到Cathy Ho！而眾人的Mentor Kenneth亦沒有閒著，他正忙於Pitch一個神秘的小眾協會。

第5集 （14/1）

《初創有明天》大賽終於來臨，上台前阿信卻突然失蹤，蒙玲各人兵分多路去尋找阿信。

Tony遇上了偶像華仔；Billy與Billie遇到了Marcus，Billy更被Wow員工Coey引誘。

Kenneth遇到了有過節的前度，她更是這次比賽的評審之一。

最後關頭，蒙玲終在笑容析別鎖專區救回阿信，順利出賽。