【失落視后】鍾嘉欣表明或不再回TVB　感謝丈夫一直鼓勵：他萬中無一

▲ 鍾嘉欣表示可能最後一次回「娘家」。

鍾嘉欣日前特地從加拿大回港，並為有份入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》的劇集《星空下的仁醫》站台，可惜最終依然未能奪最佳女主角獎。

雖然已是第11度失落視后寶座，但嘉欣仍保持正面心態，並在後台拍片讀出她事先準備的得獎感言，除了點名感謝「萬中無一」的老公Jeremy，還多次提到這次可能是自己最後一次回到「娘家」TVB。

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▲ （影片截圖）

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或最後一次回「娘家」

婚後與老公Jeremy組成一家四口、移居加拿大的鍾嘉欣，於2020年獲邀回港拍攝劇集《星空下的仁醫》，劇集成為TVB去年的台慶劇之一，在剛舉辦的《萬千星輝頒獎典禮2021》中，嘉欣更憑劇集入圍「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」及「最受歡迎電視搭擋」五強。

為表誠意嘉欣更特地從加拿大返港出席頒獎禮，可惜成為了嘉欣入行17年來，第11度錯失視后寶座，不過最後嘉欣亦憑劇獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎。

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在YouTube開設自家影片頻道的嘉欣，前日上載最新影片，紀錄當日出席頒獎禮的情況。嘉欣在片頭已提到今次可能是最後一次回到「娘家」TVB：「有少少緊張，但同時好安然去對待這件事，因為我知道我不會有很多機會，或者未必會再有機會再回到這個電視台，所以今晚要盡情享受。」

在頒獎禮後，嘉欣再次面對鏡頭說出感言，提到自己已6年沒回來參加頒獎禮，過後亦不知道有否這機會，所以非常感恩，同時拿出一張事先已準備好的「貓紙」，坦言這本來是準備上台讀出的得獎感言。

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感激家人照顧

嘉欣在片中特別點名感謝老公Jeremy：「雖然我說廣東話他未必聽得明，但是因為他鼓勵我才去接拍這部劇集，很感謝他的犧牲，一個人照顧兩個孩子並不容易，我老公在我心目中是萬中無一的。我很愛我的一對子女，他們令我成長了許多，成為了更好的人。」

另外亦有感謝家中的「四大長大」，感謝老爺、奶奶在嘉欣拍劇的5個月來支援他們的家庭，還要多謝父母從小照顧、教導她如何堅強和勤奮，成為她最強的後盾。最後嘉欣提到圈中很疼愛她的前輩劉松仁，感謝對方與她分享了很多正面人生觀。

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華姐奪冠入行

於加拿大長大的嘉欣在2003年參選《溫哥華華裔小姐競選》奪冠，翌年返港參選《國際華裔小姐》奪冠而入行，多年來參演過多套經典劇集，並多次競逐視后寶座，包括《溏心風暴》、《珠光寶氣》、《巨輪》等等。

2016年嘉欣在網上宣布婚訊，同年5月宣布懷孕，並在8月誕下長女Kelly，2018年9月誕下次子Anthony。

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