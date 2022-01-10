【新冠肺炎】袁國勇指社區肯定有源頭不明傳播鏈　若無法追蹤或須增加社交距離措施包括停課

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續惡化，出現至少兩宗源頭不明個案，而大埔美新大廈更出現垂直傳播。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，肯定社區有源頭不明的傳播鏈，呼籲市民要合作，配合強制和防疫。

袁國勇今早（10日）接受電台訪問時指，現時當局正調查2至3條傳播鏈，但若出現多條傳播鏈，相信當局屆時無法追蹤，或要增加社交距離措施，包括可能要停課等，他希望不會發生，有關方面亦正盡全力希望「將火頭冚熄」。

現在只有2至3條傳播鏈，但都有可能有一些是不知道到，如果再有更多傳播鏈，當局可能會搞唔掂，屆時或要增加社交距離措施，真係要停課、停學、在家工作等，但希望不會發生，所以當局不斷出動，希望可以盡快將火頭冚熄。

至於停課應有何準則，他說，如果有學校出現確診個案，有關學校一定要停課，惟他提到學校若需如往年一樣停課，情況未必很理想：

過去兩年都已經多次停課，如果繼續再停課未必是理想做法，不過隨著傳播鏈愈來愈多，點都要停課。

他又說，最擔心是部分學校通風有問題，未能達到標準，包括要做到每小時空氣轉換6至8次，以及改善角位的通風等，減低校內風險。

另外，他昨日到場視察後證實美新大廈出現垂直傳播（即看：【下一頁】），並在電台訪問時提到，今輪疫情首次出現垂直傳播，形容是不好的信號，但幸好大埔美新大廈的源頭個案，是與已知的感染群組相關。他指社區肯定有源頭不明的傳播鏈，呼籲市民合作，配合強制和防疫，認為現時仍然有望在新年前解除防疫限制；另呼籲市民不要到人多的地方，勿聚集及除下口罩等：

如果你真的到過某些處所，而出現過病例，一定要通知衞生防護中心並接受檢測，這樣仍然有機會在新年前解除防疫限制。

他又說，由於相信美新大廈其他樓層有感染風險，故撤走全部住戶。他指出，由於Omicron變種病持的潛伏期較短，已建議政府讓隔離人士在竹篙灣檢疫中心檢疫14日，之後7日可回到家中，惟需要配戴手環，期間亦只可以短暫外出，以紓緩隔離設施不足的情況，政府正研究相關建議。

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記者：郭詩詩

