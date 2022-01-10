【凌晨湊仔】2歲仔半夜扭計外傭照瞓拒幫手　港媽嬲爆︰佢扮聽唔到唔肯起身

▲ 有港媽指責外傭在2歲兒子凌晨扭計時沒幫手，扮聽不到繼續睡覺。

本港有不少家庭聘請外傭幫忙照顧小朋友，不過僱主與外傭最好就工作內容達成共識，以免發生不必要的爭拗。近日有港媽於網上討論區指責外傭，在2歲兒子凌晨扭計時沒幫手，扮聽不到繼續睡覺，令港媽非常不滿。

該名媽媽近日在網上討論區「親子王國」，以「間唔中叫工人凌晨幫忙哄小朋友有問題？」為題發文，表示與丈夫育有一名2歲的兒子，平日凌晨兒子發脾氣哭鬧，都是由她及丈夫親自湊。有時遇上兒子「脾氣臭」，不受父母氹，而他們翌日要返工，希望外傭能偶爾幫忙，只是近日遇上不快事件︰

琴晚叫工人姐姐起身哄一哄小朋友，佢竟然扮聽唔到唔肯起身……

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平日讓外傭午睡用電話

樓主稱平日對外傭不俗，在非湊小朋友時間都會讓對方用電話，反問「佢實質湊小朋友都係10:00-2:00、4:00-7:00仲想點？」此外，樓主為免外傭工作疲累，也有讓她午睡，可是今次事件後，一怒之下決定不准她睡午覺作懲罰，批評她「偷懶就識」、「好唔helpful」。

此外，樓主表示聘請外傭時已講明半夜有需要時要幫手，但他們盡量不會叫她起身，給予她足夠時間休息，「搞唔掂先叫佢幫」。她堅稱2年來凌晨要她幫忙的次數不超過10次，近半年來只有1次而已，大呻︰

其實我無諗過佢會衰到扮聽唔到，所以我對佢好失望！

網民︰幫係人情，唔幫係道理

網民對此熱議，意見兩極，有網民認為「幫係人情，唔幫係道理」，也有人覺得「如果唔係長期性，個工人都應該自動自覺幫手」。另外，有網民建議樓主解決小朋友凌晨發脾氣的問題才是治本，而不是責怪外傭不肯起身湊小朋友。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳