【另類教學】打造｢學習如娛樂｣KOL網課 補習社包場請進步學生睇戲學會感恩

▲ 蘇Sir包場請有進步的學生觀賞電影，學習感恩。

想孩子進步，獎勵比懲罰更有效。高科技教育中心Stand Up Education 校長及教育中心商會主席蘇廸希(蘇sir)，多年來主要教授小五、小六呈分試學生的中、英、數應試技巧及温習策略，運用 ｢努力令學生開心、自覺、生性、進步及懂感恩｣的教學理念，在疫情期間透過ZOOM網課，以獨特的教學手法，協助學生於成績上高效進步。

疫情期間教育中心主流轉為網課，蘇sir為了不想學生在疫情下心散上網課，建立了一套趣味網課教學系統。蘇sir笑言：「我會扮女人、扮老人家、扮齊所有超級英雄、每15分鐘就會播不同短片、出IQ題、數學題、笑話等。ZOOM課堂亦加入特別聲效和特效畫面，活像剪片後的「KOL」段在ZOOM直播課堂，大大提升學生們的學習興趣。蘇sir亦會經常與學生們講爛Gag、互相取笑、分享日常趣事、甚至經常談及囡囡Bella的「怪事」，令學生上課時不再走神。

網課加入動畫元素，以及向專心上課的學生派發麥當勞券，蘇sir解釋，小學生專注力十分有限，尤其上網課更難集中精神，要｢地獄式｣迫他們「假用心」上課，效果只會弄巧成拙，他相信只要學生學得開心，學生就會生性自覺，成績就會進步，結果疫情給了他一個成功契機。

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包場請學生睇戲鼓勵

為了鼓勵有進步的學生，蘇sir去年聖誕平安夜晚上放棄私人時間及家庭，和200多位學生們開ZOOM聖誕派對，再於12月26日Boxing Day 早上包場請學生看電影《假冒女團》，希望學生們可以在開心過聖誕假的同時，更要懂得感恩，更會以專心、自覺、勤力學習向他報恩。

蘇sir說，自己的教學及處事理念是｢一係唔做，一做就盡力做好！｣ 他都希望學生能夠明白及理解。他更強調：｢我有盡力令你們開心學習，你有盡力專心及勤力學習嗎？｣想學生明白他為大家的付出就要珍惜及感恩。

為何選擇包場請學生看《假冒女團》？蘇sir說:「男主角Anson Lo當年參加完比賽後都不被看好，但他沒有放棄夢想，最後都成為偶像，我希望學生們以他為借鏡，如學生成績未如理想，但只要肯努力不放棄及有目標，每個人都可以成功的!」面對呈分試，蘇sir希望每個學生都發揮「堅持目標，盡力便無憾」的精神，考獲好成績升到心儀的中學，就是對他最好的報答。

責任編輯：王明芳