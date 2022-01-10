【娛圈喜訊】石原里美宣布懷孕 預產期在春天：希望繼續給予溫暖守護 娛樂 10:40 2022/01/10 分享： 熱門 張天賦 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 在2020年閃婚、現年35歲的日劇女王石原里美（或稱石原聰美）今日（1月10月）透過經紀公司宣布懷孕，預產期在春天。 石原里美與圈外上班族男友結婚，婚後1年多「造人成功」，今天向宣布懷孕消息，表示現在懷孕已進入安定期，心情相當安定，預計在春天生BB。 至於產後會否繼續演藝工作，她表示未來以孩子為第一考量，會依照自己的能力做最喜愛的工作，也希望各界繼續給予溫暖的守護。 最新影片推介：潘靜文+林智樂專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【愛妻男神】木村拓哉生日全家福照首曝光 為工藤靜香卸下光環相守21年 12:12 2021/11/14 【愛妻男神】木村拓哉生日全家福照首曝光 為工藤靜香卸下光環相守21年 【新冠肺炎】傳石原里美中招正接受隔離 經理人公司疑隱瞞事件 16:48 2021/02/03 【新冠肺炎】傳石原里美中招正接受隔離 經理人公司疑隱瞞事件 【新冠肺炎】事務所證實石原里美中招 正接受隔離本週末回歸崗位工作 12:26 2021/02/04 【新冠肺炎】事務所證實石原里美中招 正接受隔離本週末回歸崗位工作 你可能感興趣 【愛妻男神】木村拓哉生日全家福照首曝光 為工藤靜香卸下光環相守21年 12:12 2021/11/14 【愛妻男神】木村拓哉生日全家福照首曝光 為工藤靜香卸下光環相守21年 【新冠肺炎】傳石原里美中招正接受隔離 經理人公司疑隱瞞事件 16:48 2021/02/03 【新冠肺炎】傳石原里美中招正接受隔離 經理人公司疑隱瞞事件 【新冠肺炎】事務所證實石原里美中招 正接受隔離本週末回歸崗位工作 12:26 2021/02/04 【新冠肺炎】事務所證實石原里美中招 正接受隔離本週末回歸崗位工作 夫妻之道 家庭關係 懷孕 石原里美