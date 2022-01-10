【娛圈喜訊】石原里美宣布懷孕　預產期在春天：希望繼續給予溫暖守護

在2020年閃婚、現年35歲的日劇女王石原里美（或稱石原聰美）今日（1月10月）透過經紀公司宣布懷孕，預產期在春天。

石原里美與圈外上班族男友結婚，婚後1年多「造人成功」，今天向宣布懷孕消息，表示現在懷孕已進入安定期，心情相當安定，預計在春天生BB。

至於產後會否繼續演藝工作，她表示未來以孩子為第一考量，會依照自己的能力做最喜愛的工作，也希望各界繼續給予溫暖的守護。

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