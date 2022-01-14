【若善健談】驚恐與焦慮

近日香港疫情再現，難免讓人產生焦慮情緒。事實上，焦慮是人類自然的一種身心反應。適量的焦慮具有一定的功能性，能讓我們腦部更集中，把全副的思維都放在眼前令你焦慮的事物上，從而更有效、更決斷地找出合適的對策。



阿成正是與焦慮相處得如魚得水的成功例子，他任職於一間國際投資公司，每日面對數百數千萬的投資，每當市場波動時，他總會出現心跳加快、呼吸急速等反應，但他每次都能妥善處理這些情緒，甚至把焦慮化為動力，在工作上再衝刺。



個多月前，阿成的父親因急性中風而離世。他突然醒覺人生無常，時間不留人，後悔以往過於專注工作，幾乎沒花時間關心父母，父親突然離世，自己卻愛莫能助，內疚與壓力油然而生。根據以往的經驗，阿成只要做點運動，出一身汗，再在家中來杯凍飲，壓力便會隨之消失。這次，他帶著滿腦子的不安與焦慮，如常地進入健身室，就在跑步機上加速期間，突然感到一種莫名的緊張，強烈的焦慮感無故出現，最後他更覺得呼吸困難、天旋地轉，在差點要昏迷之際，他被送進了急症室。



一輪檢查後，阿成的身體並無異樣。他未有在意，直至某日，他在發表演說的前一刻，疑因環境翳焗，他又再次病發，感到非常暈眩，像快要中風似的，他感覺只是要再待在會議室，那怕多一秒，都會令他窒息。阿成最後選擇逃離辦公室，狀態亦隨之回復舒暢。



根據診斷，阿成的情況是驚恐症（Panic Disorder）發作，驚恐症屬焦慮症的一種。恐慌突襲（Panic attack）會無緣故地出現，在短短的幾分鐘內，令人出現頭暈、心跳加快、呼吸急速、難以呼吸等的病徵。幸好阿成的朋友曾經出現類似的病況，明白求助是解決之道，如若情況持續下去，他或會因擔心再次病發而避開人多或是曾發病的地方，最極端的個案更會因而足不出戶。



在香港，大概每十五至二十人便有一人會患上驚恐症，治療此症主要分為藥物及心理治療，調節腦部血清素的藥物療程約為四至六個月，除了有效地控制徵狀，更可預防復發。而認知行為治療，主要是處理患者心中的憂慮、懼怕甚或「災難性」的思維模式。



撰文: 麥棨諾醫生