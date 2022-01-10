【開心速遞】Laptop身份被揭令IT部癱瘓　孟希璘曾被誤當男仔：不尷尬

▲ TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「Laptop」孟希璘分享現實中曾被誤會是男生的經歷。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》在昨晚（1月9日）劇情以接龍集團的IT四子為主，講述Ivan（鄧永健飾）、CPU（譚坤倫飾）、Mouse（吳展驊飾）知道Laptop（孟希璘飾）竟然是女人，「兄弟情」受到重大考驗。

當中，飾演Laptop的孟希璘的演出獲觀眾大讚，她接受TOPick專訪，直言在現實中，自己也曾被誤會是男生。

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Laptop間接令IT部癱瘓

《開心速遞》的第1472集「IT狗女」，劇情講述Ivan率領CPU、Mouse與Laptop對抗駭客入侵，立了大功，大龍生（羅樂林飾）打算晉升其中一人。Ivan認為Laptop居功至偉，大小姐（林淑敏飾）查看人事檔案才發現她是女生，此事Ivan竟毫不知情。

Ivan等人找Helen（姚瑩瑩飾）理論，始知Laptop有意隱瞞性別，而當CPU、Mouse得悉Laptop是女生後出現極大問題，令IT部進入癱瘓狀態。幸好，Laptop於危急關頭拯救大家，而IT部亦重回軌道。

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▲ （TVB截圖）

感謝觀眾支持

對於觀眾喜歡Laptop，孟希璘表示感到很開心：「我有一種演普通正劇時沒有的感覺，可以很投入及很Firm去演這角色。一開始收到Laptop這角色時，不太知道究竟這套劇想要甚麼功能，漸漸拍下去時好像找到了角色，這感覺很難得。」

她續指：「沒想過我這旁邊的角色也有強烈的人物感覺，成功甩開了在此劇有甚麼功能，一戴起眼鏡便投入了Laptop。監製過往會叫我不要演得太像男生或女生，將它留白，留一些空間讓之後去發揮，原來是有這集去說Laptop的經歷，我覺得是很有意思，很神奇且接得上。」

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被誤會是男仔

在現實中，孟希璘跟Laptop一樣曾被誤會是男生：「試過因為短髮的外形被誤會是男生，一開聲便發現我是女生。進入洗手間時亦曾被清潔姐姐問我是男生還是女生。」不過她未有因此而介意：「不尷尬的，別人直接問我，我便直接回答對方。當別人看見我會大方回應她時，那大家都不會尷尬。」

IT業一直被指是男性主導，她認為：「很多行業都會以男性為主導，這觀念跟傳統中國社會會互相影響。傳統上會覺得男性會強一點、能力多一點，這是從小到大所灌輸及入骨的思想。」

孟希璘又謂：「其實大家的思維一直在進步，這種情況會愈來愈好的，會因應場合或事件去看結果。可以用事件去證明給大家看誰是有能力的人，有能者居之，這需要時間及很多事件一起去證明的。」

她覺得：「不能說女人和男人一樣很厲害，這太空泛，可按照實際情況去改變觀念。誰合適便誰去做，欣賞合適的人，不用刻意去說男人或女人不能幹。」

記者：梁樂欣