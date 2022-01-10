【香港小姐】劉穎鏇赴美影畢業相　半工讀Tiffany感激家人成最強後盾【多圖】

▲ 劉穎鏇往美國影大學畢業相。

連續有新劇《鐵拳英雄》、《青春不要臉》播出的劉穎鏇（Tiffany）現時身處美國，原來Tiffany飛往當地影畢業照。現年24歲的劉穎鏇奪得《2016年度香港小姐競選》亞軍而入行，不過Tiffany沒有放棄學業，她完成藝員訓練班後，便在2018年於網上進行亞利桑那州立大學工商管理系學士課程。

學業事業兩兼顧的她真正美貌智慧並重，在2020年12月畢業，取得工商管理學士學位。在畢業1年多之後，Tiffany終於到美國校園與家人拍下不少畢業照留念！

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Tiffany感激家人

錯過了畢業禮的Tiffany現在穿上畢業袍、頭戴四方帽的Tiffany穿梭校園留影，更先後於個人IG上載帖文，與粉絲分享喜悅、興奮。

劉穎鏇首先上載4張單人照，相中的她笑得開懷，麥明詩、唐詩詠、朱千雪、鄺潔楹等也有留言恭喜。

而Tiffany又在另一則帖文中寫道：「my biggest support system 」，表示相中的父母、親友是她最強的後盾。她再於今早（1月10日）上載自己拋四方帽的相，十分開心。

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半工讀完成遙距課程

Tiffany在2016年剛完成大學一年級課程，就因參選港姐而暫停學業。她在香港修讀遙距課程的期間，一直也要兼顧拍劇、學習，維持「半工讀」情況。

她曾接受TOPick專訪時提到就讀網上課程期間，正是拍《大步走》的尾段時間，她回憶當中辛酸：「初時決定讀書都很擔心，因為本來工作時間已不定時感覺很有壓力，也會睡不到覺。」

Tiffany在2020年12月於IG寫道：「呢兩年幾同時間要兼顧拍劇同埋讀書係有困難同好大嘅壓力，不過我真係好開心可以完成到! 我終於畢業啦!」

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兩劇即將播出

Tiffany接受傳媒訪問時透露預計在本月月尾才返港，正是兩套由她參演的劇集《青春不要臉》及《鐵拳英雄》播出，她又需要接受隔離，或者未必可「現真身」宣傳？

以80年代無綫藝練班為背景的勵志喜劇《青春不要臉》是Tiffany首度擔正的劇集，她在劇中飾演從英國回流、參加香港小姐競選而入行的姜之雁。

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