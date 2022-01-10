  • 20°C
香港時間 : 2022110日 (週一) 12:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 張天賦 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】劉穎鏇赴美影畢業相　半工讀Tiffany感激家人成最強後盾【多圖】

娛樂 12:16 2022/01/10

分享：

熱門 張天賦 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

劉穎鏇往美國影大學畢業相。

連續有新劇《鐵拳英雄》、《青春不要臉》播出的劉穎鏇（Tiffany）現時身處美國，原來Tiffany飛往當地影畢業照。現年24歲的劉穎鏇奪得《2016年度香港小姐競選》亞軍而入行，不過Tiffany沒有放棄學業，她完成藝員訓練班後，便在2018年於網上進行亞利桑那州立大學工商管理系學士課程。

學業事業兩兼顧的她真正美貌智慧並重，在2020年12月畢業，取得工商管理學士學位。在畢業1年多之後，Tiffany終於到美國校園與家人拍下不少畢業照留念！

【青春不要臉】劉穎鏇造型向80年代港姐取經　戴祖儀放低包袱扮演諧星

最新影片推介：潘靜文+林智樂專訪

Tiffany感激家人

錯過了畢業禮的Tiffany現在穿上畢業袍、頭戴四方帽的Tiffany穿梭校園留影，更先後於個人IG上載帖文，與粉絲分享喜悅、興奮。

劉穎鏇首先上載4張單人照，相中的她笑得開懷，麥明詩、唐詩詠、朱千雪、鄺潔楹等也有留言恭喜。

而Tiffany又在另一則帖文中寫道：「my biggest support system 」，表示相中的父母、親友是她最強的後盾。她再於今早（1月10日）上載自己拋四方帽的相，十分開心。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

半工讀完成遙距課程

Tiffany在2016年剛完成大學一年級課程，就因參選港姐而暫停學業。她在香港修讀遙距課程的期間，一直也要兼顧拍劇、學習，維持「半工讀」情況。

她曾接受TOPick專訪時提到就讀網上課程期間，正是拍《大步走》的尾段時間，她回憶當中辛酸：「初時決定讀書都很擔心，因為本來工作時間已不定時感覺很有壓力，也會睡不到覺。」

Tiffany在2020年12月於IG寫道：「呢兩年幾同時間要兼顧拍劇同埋讀書係有困難同好大嘅壓力，不過我真係好開心可以完成到! 我終於畢業啦!」

    點擊圖片放大
    +12
    +11

兩劇即將播出

Tiffany接受傳媒訪問時透露預計在本月月尾才返港，正是兩套由她參演的劇集《青春不要臉》及《鐵拳英雄》播出，她又需要接受隔離，或者未必可「現真身」宣傳？

以80年代無綫藝練班為背景的勵志喜劇《青春不要臉》是Tiffany首度擔正的劇集，她在劇中飾演從英國回流、參加香港小姐競選而入行的姜之雁。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大步走】劉穎鏇感激爸爸陪讀劇本　Tiffany虛心接受批評：我想進步
17:57 2021/04/07
【大步走】劉穎鏇感激爸爸陪讀劇本　Tiffany虛心接受批評：我想進步
【萬千星輝賀台慶】200藝人+歌手行紅地毯　劉穎鏇葉蒨文鬥性感搶鏡【多圖】
20:01 2021/11/19
【萬千星輝賀台慶】200藝人+歌手行紅地毯　劉穎鏇葉蒨文鬥性感搶鏡【多圖】
【青春不要臉】劉穎鏇造型向80年代港姐取經　戴祖儀放低包袱扮演諧星
15:49 2022/01/07
【青春不要臉】劉穎鏇造型向80年代港姐取經　戴祖儀放低包袱扮演諧星

你可能感興趣

【大步走】劉穎鏇感激爸爸陪讀劇本　Tiffany虛心接受批評：我想進步
17:57 2021/04/07
【大步走】劉穎鏇感激爸爸陪讀劇本　Tiffany虛心接受批評：我想進步
【萬千星輝賀台慶】200藝人+歌手行紅地毯　劉穎鏇葉蒨文鬥性感搶鏡【多圖】
20:01 2021/11/19
【萬千星輝賀台慶】200藝人+歌手行紅地毯　劉穎鏇葉蒨文鬥性感搶鏡【多圖】
【青春不要臉】劉穎鏇造型向80年代港姐取經　戴祖儀放低包袱扮演諧星
15:49 2022/01/07
【青春不要臉】劉穎鏇造型向80年代港姐取經　戴祖儀放低包袱扮演諧星
電視劇 劉穎鏇 娛樂人物職業 演員 香港小姐 家庭教育 學士 大學 TVB 學是學非

最高瀏覽

【異搜店X開心速遞】未嘗當女一樂天不遺憾　林漪娸婚姻曾現危機：任何事也要付出
18:00 2022/01/07
【異搜店X開心速遞】未嘗當女一樂天不遺憾　林漪娸婚姻曾現危機：任何事也要付出
【下流爸爸】學生父親加入家長群組約人妻　老師收單親媽投訴怒踢走︰ 不是給你獵豔
17:30 2022/01/07
【下流爸爸】學生父親加入家長群組約人妻　老師收單親媽投訴怒踢走︰ 不是給你獵豔
【娛圈緋聞】MC張天賦再爆另一緋聞　被指疑約會熊仔頭成員Santis陳濬樺
18:15 2022/01/09
【娛圈緋聞】MC張天賦再爆另一緋聞　被指疑約會熊仔頭成員Santis陳濬樺