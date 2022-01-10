【商場活動】MOKO新世紀廣場「好賞迎新春」  聯乘本地插畫家林皮設計趣緻利是封

▲ MOKO趣緻「新春祝願」利是封，以及一系列充滿新春玩味的即時通訊軟件Stickers可供下載。(相片來源︰MOKO新世紀廣場)

今個農曆新年，MOKO新世紀廣場特別聯乘本地插畫家林皮，以祝願的新春景象為主題設計出一套4款「新春祝願」利是封，讓顧客以積分換領。另外，商場還有「鳥語幸福」5大打卡位，實行來趟日系甜蜜浪漫迎新春。

▲ MOKO新世紀廣場聯乘插畫家林皮，以新春景象為題，設計「新春祝願」利是封。(相片來源︰MOKO新世紀廣場)

MOKO新世紀廣場特別聯乘本地插畫家林皮，以祝願的新春景象為主題設計出一套4款「新春祝願」利是封，分別以逛花墟、舞龍舞獅、團年飯、逛年宵市場為4大主題。每逢新春，市民都會到鄰近MOKO的旺角花墟購買年花兼行大運，插畫家林皮因此在粉紅的主色下添上七彩年花及人群，以展現花墟人來人往的熱鬧場面。當中有常見的年花，包括桃花、蘭花、年吉、五代同堂等，象徵一家人樂也融融、團團圓圓，與愛侶甜蜜享受佳節；蘇飛及比利兔走入花市，向市民送上市道回暖，生意滔滔的好兆頭。

▲ 本地插畫家林皮筆下漫畫人物，跳脫造型融入「新春祝願」利是封內。(相片來源︰MOKO新世紀廣場)

鳥語幸福 5大打卡位

此外，於1月14日至2月28日期間，MOKO 呈獻日式「鳥語幸福」主題佈置，讓訪客打卡之餘，沾上一身滿滿的祝福及甜蜜的回憶，更可將插畫家林皮設計的玩味貼紙帶回家。是次日系5大裝置設於商場L1及L4樓層，窩心的粉紅色調配以澄黃的喜慶用色，穿過以日系編織的「如意入口」傳頌祝福，包括充滿愛意的「幸福滿載涼亭」、扭出節慶玩味貼紙的「幸福搖搖板」、相互祝願的「鳥語幸福放送站」以及掛滿吉祥祝福的「鳥語報喜區」，讓訪客回味遊日的美好時光。

▲ 日式「鳥語幸福」主題佈置，新春最好打打卡沾點福氣。(相片來源︰MOKO新世紀廣場)

「新春祝願」利是封換領詳情

換領日期︰1月10日至31日 (The Point會員優先換領)

換領時間︰10am至10pm

換領方法︰The Point會員憑3,000分，即可換領利是封一套 (一式四款共8個)

名額︰共3,200套

記者︰馮柏偉