【非法賣淫】警方破尖沙咀雛妓淫窟　5名嫖客被捕涉醫生及金融界從業員

▲ （警方直播影片截圖）

警方上周五（7日）搗破尖沙嘴一個以女童作招徠的淫窟，揭發有不法分子疑利用毒品誘使女童接客，並透過社交媒體吸客。警方先後拘捕男女主持人及5名嫖客，並帶走兩名疑參與賣淫的13歲及15歲女童協助調查，被捕嫖客有專業人士包括醫生、金融界從業員等，警方正追查另外3名曾出入上述場所女童的下落；行動中檢獲避孕套等證物及45,000元肉金。

警方西九龍總區特別職務隊、情報組及反三合會行動組根據情報分析，於1月7日在尖沙咀宜昌街一幢商住兩用的舊唐樓，展開「揮墨」行動以打擊兒童色情活動。行動中，警方以「經營賣淫場所」、「導致或鼓勵十六歲以下女童賣淫」及「與年齡在十六歲以下的女童性交」等罪拘捕6男1女，年齡介乎22至57歲，兩名分別任職設計師及保安員的嫖客當場落網，經進一步調查後，再拘捕多3名嫖客，分別為退休人士、醫生及金融界人士；同時亦於場所內帶走兩名分別為13及15歲的女童協助調查。警方現正追蹤數名曾出入上述場所的女童作進一步調查。

警方昨日（10日）交代案情，並形容涉案人士非常有組織性，色情場所的負責人利用社交媒體Telegram推廣，向嫖客發放性工作者的值班資訊，聲稱可提供雛妓服務，並以「幼幼」、「處女」等字眼作招徠讓熟客預約，肉金由1,300至2,500百元不等，2名主持人會向提供服務的女童收取3成的佣金。

警方重申，「與年齡在十六歲以下的女童性交」及「導致或鼓勵十六歲以下女童賣淫」均屬嚴重罪行，一經定罪，分別最高可被判處監禁5及10年。根據統計數字，西九龍總區內涉及未滿18歲人士的風化案件（包括與未成年少女發生性行為、非禮及強姦等）於2021年達222宗，比2020年同期增加134宗，升幅超過一倍。警方會繼續透過與不同持份者合作，及加強情報收集，打擊利用未成年少女賣淫的犯罪集團。

最新熱門影片：【童學園】任校長42年享受退休前最後學年 聖士提反附小校長為寄宿生on call 24小時

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：陳麗娜