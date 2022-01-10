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【非法賣淫】警方破尖沙咀雛妓淫窟　5被捕嫖客涉屯門醫院顧問醫生及金融界從業員

社會 19:22 2022/01/10

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警方上周五（7日）搗破尖沙嘴一個以女童作招徠的淫窟，揭發有不法分子疑利用毒品誘使女童接客，並透過社交媒體吸客。警方先後拘捕男女主持人及5名嫖客，並帶走兩名疑參與賣淫的13歲及15歲女童協助調查，被捕嫖客有專業人士包括醫生、金融界從業員等，警方正追查另外3名曾出入上述場所女童的下落；行動中檢獲避孕套等證物及45,000元肉金。據悉，被捕人士之中，包括一名57歲屯門醫院顧問醫生，院方指涉事職員已被停職。

警方西九龍總區特別職務隊、情報組及反三合會行動組根據情報分析，於1月7日在尖沙咀宜昌街一幢商住兩用的舊唐樓，展開「揮墨」行動以打擊兒童色情活動。行動中，警方以「經營賣淫場所」、「導致或鼓勵十六歲以下女童賣淫」及「與年齡在十六歲以下的女童性交」等罪拘捕6男1女，年齡介乎22至57歲，兩名分別任職設計師及保安員的嫖客當場落網，經進一步調查後，再拘捕多3名嫖客，分別為退休人士、醫生及金融界人士；同時亦於場所內帶走兩名分別為13及15歲的女童協助調查。警方現正追蹤數名曾出入上述場所的女童作進一步調查。

警方昨日（9日）交代案情，並形容涉案人士非常有組織性，色情場所的負責人利用社交媒體Telegram推廣，向嫖客發放性工作者的值班資訊，聲稱可提供雛妓服務，並以「幼幼」、「處女」等字眼作招徠讓熟客預約，肉金由1,300至2,500元不等，2名主持人會向提供服務的女童收取3成的佣金。

警方重申，「與年齡在十六歲以下的女童性交」及「導致或鼓勵十六歲以下女童賣淫」均屬嚴重罪行，一經定罪，分別最高可被判處監禁5及10年。根據統計數字，西九龍總區內涉及未滿18歲人士的風化案件（包括與未成年少女發生性行為、非禮及強姦等）於2021年達222宗，比2020年同期增加134宗，升幅超過一倍。

屯門醫院回覆TOPick查詢表示，涉事的職員已被停止所有職務；至於警方的調查工作，院方沒有任何補充資料可提供，強調十分重視員工個人操守，若員工涉及違法行為，將會按既定程序嚴肅跟進。

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記者：陳麗娜

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