【新冠疫苗】「即日籌」明起只派發予60歲或以上長者　供接種科興疫苗普通科門診診所增至24間

▲ 社區疫苗接種中心「即日籌」由明起，只會派發予60歲或以上長者。（資料圖片）

本港爆發第五波新冠疫情，加上下月底將推出疫苗氣泡，近日打針人數有增加。港府今日（10日）宣布，社區疫苗接種中心（設於私家醫院除外）由明日（11日）起，只會向60歲或以上的合資格人士派發「即日籌」。新安排旨在方便更多長者，特別是不懂透過網上預約的長者，即日接種疫苗。

年齡60歲或以上合資格人士可攜同香港身份證親身到社區疫苗接種中心領取「即日籌」，或委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟代領人需出示接種者的香港身份證副本。「即日籌」的派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。



另外，港府早前宣布，由1月21日起，醫管局提供科興疫苗接種服務的普通科門診診所將由2間增至24間。另外，2間新增的社區疫苗接種中心，即教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館亦會於同日投入服務，提供復必泰疫苗接種服務。相關預約服務均由1月18日上午9時開始。



政府發言人表示，當局一方面正在社區疫苗接種中心和公立醫院新冠疫苗接種站增加接種間或人手，盡用接種點的接種能力；另一方面，我們正籌備在本月底再增設兩間社區疫苗接種中心，進一步提升疫苗的接種量，有關詳情將會盡快公布。

另外，公務員事務局局長聶德權今早接受電台訪問時指，近日市民踴躍接種疫苗，政府已增加社區疫苗接種中心和公共醫院接種站人手等，明日（11日）起接種量較本月初增加3成。他又指，現時只有2至3成的80歲以上長者已打針，認為需加快和加強長者的接種情況，而社區疫苗接種中心「即日籌」由明日開始，只會派發予60歲或以上的長者。

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責任編輯：郭詩詩

