【危險行為】美孚住戶室內燒衣火光熊熊　網民疑新居入伙拜四角恐釀火災

▲ 有美孚居民目睹鄰居在單位內燒衣，擔心會引發火災。

不少人有燒衣拜神的習慣，然而最近有美孚居民在網上分享，目睹鄰居竟在單位內燒衣，擔心會引發火災。有網友就認為涉事者可能是新居入伙，正在進行「拜四角」儀式，也有人留言直指「好危險」。

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據Facebook群組「Mei Foo 美孚」，有網民周六（8日）發帖分享一個單位內疑似有人正在燒衣的照片，並隨圖發文指：「有人不顧一切危險，竟然可以在室內燒衣！」引來其他網友討論。

▲ （圖片來源：Facebook群組「Mei Foo 美孚」）

從公開的照片可見，疑似正在燒衣的單位有半開窗戶，屋內也有一些類似拜神儀式需使用的布置擺設。有網民就留言，認為屋內人士可能正在進行「拜四角」儀式：「會唔會係新居入伙拜四角？」、「好危險應該係新屋入伙拜四角」。點擊睇更多網民留言：

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另有一名網友留言，指自己也目睹隔壁單位有人在室內燒衣，導致整個走廊都煙霧瀰漫：「我撳咗佢門鐘，佢哋新屋入夥拜四角，唔知係咪你影緊呢一度。」而發帖者其後也回應：「應該唔係，見佢一點前已經拜完。」

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責任編輯：羅嘉欣