  • 20°C
香港時間 : 2022110日 (週一) 14:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 張天賦 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【危險行為】美孚住戶室內燒衣火光熊熊　網民疑新居入伙拜四角恐釀火災

健康 13:00 2022/01/10

分享：

熱門 張天賦 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

有美孚居民目睹鄰居在單位內燒衣，擔心會引發火災。

不少人有燒衣拜神的習慣，然而最近有美孚居民在網上分享，目睹鄰居竟在單位內燒衣，擔心會引發火災。有網友就認為涉事者可能是新居入伙，正在進行「拜四角」儀式，也有人留言直指「好危險」。

最新影片：

據Facebook群組「Mei Foo 美孚」，有網民周六（8日）發帖分享一個單位內疑似有人正在燒衣的照片，並隨圖發文指：「有人不顧一切危險，竟然可以在室內燒衣！」引來其他網友討論。

（圖片來源：Facebook群組「Mei Foo 美孚」）

從公開的照片可見，疑似正在燒衣的單位有半開窗戶，屋內也有一些類似拜神儀式需使用的布置擺設。有網民就留言，認為屋內人士可能正在進行「拜四角」儀式：「會唔會係新居入伙拜四角？」、「好危險應該係新屋入伙拜四角」。點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另有一名網友留言，指自己也目睹隔壁單位有人在室內燒衣，導致整個走廊都煙霧瀰漫：「我撳咗佢門鐘，佢哋新屋入夥拜四角，唔知係咪你影緊呢一度。」而發帖者其後也回應：「應該唔係，見佢一點前已經拜完。」

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【危險行為】深水埗公屋住戶在家燒衣　晾衫架上放化寶盆火勢愈燒愈盛
13:19 2021/04/05
【危險行為】深水埗公屋住戶在家燒衣　晾衫架上放化寶盆火勢愈燒愈盛
【危險行為】青衣街坊用壓力煲燒衣　不顧而去火勢愈燒愈猛險釀火警
12:54 2021/06/17
【危險行為】青衣街坊用壓力煲燒衣　不顧而去火勢愈燒愈猛險釀火警

你可能感興趣

【危險行為】深水埗公屋住戶在家燒衣　晾衫架上放化寶盆火勢愈燒愈盛
13:19 2021/04/05
【危險行為】深水埗公屋住戶在家燒衣　晾衫架上放化寶盆火勢愈燒愈盛
【危險行為】青衣街坊用壓力煲燒衣　不顧而去火勢愈燒愈猛險釀火警
12:54 2021/06/17
【危險行為】青衣街坊用壓力煲燒衣　不顧而去火勢愈燒愈猛險釀火警
健康問題 火災 網絡熱話 Facebook Facebook群組

最高瀏覽

【娛圈緋聞】MC張天賦再爆另一緋聞　被指疑約會熊仔頭成員Santis陳濬樺
18:15 2022/01/09
【娛圈緋聞】MC張天賦再爆另一緋聞　被指疑約會熊仔頭成員Santis陳濬樺
【初步確診】再多一宗不明源頭個案　20歲女子在銅鑼灣崇光百貨兼職售貨員
16:51 2022/01/09
【初步確診】再多一宗不明源頭個案　20歲女子在銅鑼灣崇光百貨兼職售貨員
【被迫出櫃】港男與男上司相戀公園攬錫　反同阿媽撞破怒摑：唔會接受
11:45 2022/01/09
【被迫出櫃】港男與男上司相戀公園攬錫　反同阿媽撞破怒摑：唔會接受