【新冠肺炎】跑馬地寶血幼稚園下午高班學生及家人列緊密接觸者　學校停面授課兩天

▲ 跑馬地寶血幼稚園下午高班學生及家人列緊密接觸者，學校停面授課兩天。

寶血幼稚園今日（10日）指，昨日（9日）接獲通知，下午高班一名學生與其家人曾到訪有新冠肺炎確診者逗留的處所，被衞生防護中心界定為密切接觸者，現正在強制檢疫中。為安全起見，校方已獲校董會批示，並已通知教有局，學校將暫停面授課堂兩天，即1月10日及11日。

至於暫停面授課堂相關安排，園方稱，今日及明日透過網上形式進行學習活動，老師將於1月10日中午12時及1月11日上午8時在內聯網eclass發放網上連結，讓家長可在家中透過教學活動影片協助幼兒進行學習活動。幼稚園在暫停面授課堂兩天期間，將不會安排派發功課，低、高班學生的家課將於復課後再作安排。

園方強調，會繼續跟進相關學生的狀況，以及消毒清潔校園，如有其他安排將盡快在eclass發放，呼籲家長留意電子通告。

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責任編輯：陳麗娜