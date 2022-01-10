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【家人團聚】阿富汗男嬰交美軍後失蹤　5個月後終尋回與家人團聚

親子 13:30 2022/01/10

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阿富汗男嬰失蹤5個月，終重回外公懷抱。

去年8月塔利班武裝分子攻佔阿富汗首都喀布爾、奪取政權，引起恐慌，大批阿富汗民眾湧至喀布爾機場，希望搭上美軍撤離班機。當時情況混亂，有父母將2個月大男嬰暫託美軍照顧，嬰兒後來卻不知所終。父母苦尋5個月後，透過路透社一篇報導，得知兒子被阿富汗一名司機接走撫養。直至上周六（8日），男嬰才回到外公懷抱。

交美軍後失蹤

去年8月19日，分別35歲及32歲的阿富汗夫婦Mirza Ali Ahmadi及妻子Suraya，帶着5名孩子到喀布爾機場逃離。由於當時情況混亂，父母擔心2個月大兒子Sohail Ahmadi受傷，便將BB托起交給一名美軍。他們原本預計可在短時間內抵達5米外的機場入口，並在圍欄內與兒子相聚，豈料塔利班人員將民眾往後推，父母在半小時才到達入口，無法找回該名軍人及兒子。

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父親於美國大使館擔任警衛10年，發現兒子失蹤後，立即向多名美國官員查詢，並按其中一位官員的指示，前往機場專門安置兒童的區域，可惜未見兒子。夫婦在兒子失蹤3日後，先帶其餘4名3至17歲的兒子，乘坐飛機輾轉到達美國。

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被司機抱走撫養

這對父母沒有放棄尋找小兒子，直至去年11月才得知他的下落。原來失散當日，一名29歲的士司機Hamid Safi在地上發現男嬰，因找不到其父母，便將BB抱回家撫養。Hamid與妻子育有3名女兒，稱母親臨終前最大的心願，是希望他有個兒子。

男嬰與父母失散的消息經路透社報導曝光後，Hamid的鄰居認出男嬰，並向有關人士通報。男嬰外公帶着禮物前往Hamid家拜訪，希望司機交還嬰兒。起初Hamid拒絕要求，經7周多談判後，司機才願意讓男嬰與家人重聚。家人最後同意給予10萬阿富汗尼（約7400港元），作為照顧男嬰5個月的費用。父母希望兒子能早日獲安排到美國，一家團聚。

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責任編輯︰王明芳

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