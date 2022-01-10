【新冠肺炎】染Omicron男子分享多個感染症狀　曝嚴重後遺症肺活量餘三分之一

▲ 男子染Omicron分享感染症狀及後遺症。

全球新冠肺炎疫情持續，其中變種病毒Omicron來勢洶洶，本港累計感染人數達265人。日前，有南非華人就以感染Omicron的過來人身份，分享感染Omicron的症狀，亦指出感染後遺症嚴重，肺活量只餘三分之一。

來自江蘇的男子「小郝」因工作被外派至南非，先後2次染疫，第2次更是感染Omicron。他表示，自己與老婆視像通話時，被老婆發現有嗜睡問題，而且一直乾咳。於是前往檢測，最後於2021年12月1日確診感染Omicron。

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感染Omicron症狀

他稱自己的感染Omicron症狀是乾咳，人會不自主地咳嗽，「特別特別的咳」，而且肺部像在冒火。另外，他會覺得很口渴，一直喝很多水，2小時可以喝3升水，但症狀並沒有減輕。肺部感覺特別乾。

我睡覺之前喝了很多水，第二天早上起來也沒有上廁所，水不知道去哪裡了。

另外他還低燒37.7°C、37.8°C，這與之前感染有分別：

上次發燒真的受不了。這次是頭痛或咳嗽、低燒，沒有發燒。我現在情況穩定下來，雖然咳嗽，但不是重症。最難受是凌晨2點睡不著覺，頭痛。

最後，於上月24日他終於由陽性轉為陰性。不過，他表示感染的後遺症頗為嚴重，康復2個星期，身體機能仍未恢復。

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Omicron後遺症

其中最明顯是嗅覺失靈。他表示去年6月17日他在南非就感染過一次新冠病毒，當時他也失去嗅覺，後來才慢慢恢復一部分，但仍未恢復到正常水平。第二次感染後，他的嗅覺再次失靈。

距離10cm以外的氣味都完全聞不到，只有靠近鼻腔聞強刺激性的氣味，才能勉強聞到。

另外，其肺部功能亦受影響，他覺得肺活量不夠用，大概只餘下三分之一，無法做跑步、游泳等劇烈運動。南非當地醫院的肺部CT照片顯示，小郝康復後，左右兩側肺部都有白色陰影，「認為肺部的陰影是兩次感染疊加的原因」，南非當地醫生又指，需要漫長調養恢復肺部功能。

而他亦提到自己比生病前更容易困乏：

一星期有3、4日，上午或下午突然覺得自己沒精神了，躺在床上或者沙發上，轉眼就睡著了，睡醒了以後會渴，找水喝。

責任編輯：羅嘉欣