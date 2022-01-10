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【人氣腕錶】BAPEX向勞力士致敬推兩款TYPE 2系列　極高還原度百事Batman版瞬即售罄

休閒消費 12:31 2022/01/10

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上周於BAPEX IG上表示8/1推出兩枚向勞力士GMT MASTER II「致敬」的TYPE 2系列，立即成為熱話！（圖片品牌提供）

一直以勞力士蠔式腕錶作靈感的BAPEX系列，是A BATHING APE 旗下話題腕錶，每每推出都成錶界熱話！繼TYPE 1 Submariner，和兩三年前的湖水綠Daytona款式，今回重新推出的兩款TYPE 2系列，致敬目標是近年炙手可熱的GMT Master II的百事（Pepsi）色和蝙蝠俠（Batman）色系，一出即售罄！

BAPEX將勞力士GMT Master II兩款紅藍和黑籃iconic配色鍍上錶圈上，錶盤 12 點鐘位置有猿人標誌作裝，錶帶則換上Jubilee五格鏈節，而是次 TYPE 2 訂於1月8日登陸BAPE各地專門店和官方網站，不少粉絲一早捕實。

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據知， Jubilee五格鏈節鋼錶帶相比 Oyster 錶帶較貴大概$2,000港元。而2019年起，白金版 GMT-Master 的 藍紅 Cerachrom 錶圈，是透過官方獨家開發的另一種含有氧化鋁的礦物，經化合物溶液浸漬和 1,600℃ 的高溫燒結下，紅色會逐漸轉為藍色，所以，白金版要30萬港元是有原因的。

當然，現在只須0.5%價錢便能擁有類勞力士的腕錶，也有街頭潮牌加持，對未能負擔得起動軏幾十萬貴價錶的錶迷來說，BAPEX此舉無疑是提供一個較易門檻給他們擁有dream watch的機會（畢竟此錶都會出現炒貴2倍的價錢），相信到錶迷有足夠能力的時候，定必買回原版來滿足當日未能得的遺憾吧？

記者：黃鑑江

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