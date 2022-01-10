【洪為民群組】偕妻出席疑沒有「安心出行」引質疑　醫生朱偉星質疑：「散播仇恨」

▲ 朱偉星對近日社會各界對洪為民生日宴感到「厭煩」，形容為「打人式方法」。

日前曾出席港區全國人大代表洪為民百人生日宴的港台女主持楊子矜證實為假陽性個案，樣本或被疫苗病毒株污感，其丈夫家庭醫生朱偉星今日（10日）在商台節目表示，對近日社會各界對洪為民生日宴感到「厭煩」，形容為「打人式方法」。他說自己過往從不接受商台訪問亦不聽多年，認為商台「散播全部係仇恨」。

至於出現假陽性結果，朱則認為有可能是衞生署所提供的新針咀操作不便，在排氣時排出較多疫苗。

認無掃安心出行 質疑商台散播仇恨

朱偉星在節目中表示，自己參加宴會時沒有掃安心出行，因「完全睇唔到安心出行，侍應有顧住招呼客人」。而對最近一星期社會聚焦討論洪為民生日宴感到「厭煩」。他認為在每日新增30餘宗確診個案之際，理應先討論防疫策略。他續稱，當日亦未必只有洪為民舉辦生日宴，舉例指張敬軒演唱會有觀眾確診，亦存在爆發風險，質疑「但不停響度提（洪為民生日宴）係咪真係有用呢」。

他否認自己想要淡化事件，但說過去不接受商台訪問，亦不聽商台節目多年，但指商台過去兩年「唔係好鼓勵大家守法」，又指商台節目「散播全部係仇恨。」

妻仍在北大嶼山醫院留醫 結果一直為陰性

朱偉星稱，妻子現時尚在北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫。他指妻子入院後檢測結果一直呈陰性，但因入院時曾與確診者共處一室，雖當時有戴口罩，但仍需觀察一段時間。

他又解釋，妻子檢測樣本之所以呈假陽性，或許是因為衞生署所提供的新針咀。他表示，過往一年他已為市民接種1,500劑疫苗，一直未有出現假陽性個案。最近一星期診所剛換上衞生署由另一間生產商製造的新針咀，朱偉星反映使用新針咀後，針咀操作不便，在排氣時排出較多疫苗。但他強調並非有意投訴任何人，只是希望找出原因，避免類似事故。

被問及洪為民生日宴有「隱藏賓客」問題，應如何追蹤。朱偉星表示，問題在於管理方面，當人流較多時，未必有人會特意提醒賓客，而客人亦未必能找到二維碼。雖洪為民請柬上有提醒賓客要使用安心出行及出示針紙，但朱偉星坦言，他赴宴時未有使用安心出行，亦未有人按規定檢測他的針紙。惟他認為，即便有按規定檢測針紙，「只要一位王小姐唔知自己確診都會傳染」，指相比之下，內地健康碼會比安心出行更有效。

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記者：黃穎津