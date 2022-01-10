【外傭檢疫】青衣華逸酒店下月1日起增加150個房間供外傭檢疫 明天起可預約
外傭抵港檢疫設施供不應求，勞工處今日（10日）宣布，由2月1日起，青衣華逸酒店將提供額外150個房間作外傭檢疫用途，使其指定檢疫設施的房間數目增至650間。
勞工處發言人表示，外傭僱主及職業介紹所可於1月11日上午10時起，在酒店的網上預約系統預訂房間。從2月1日起，每個房間每晚收費700元，包括三餐膳食及所有費用，而2月1日之前收費則維持每晚650元。酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間數目。政府會在考慮環球及本地疫情後，檢視可否進一步增加指定檢疫設施的數目。
僱主及職業介紹所須以入住外傭的有效護照上之姓名作實名登記，而已預約的房間不可轉讓。以其他人士或機構名稱預訂的申請將不獲處理。在預訂房間時，訂房人士須備妥外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄。待酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約房間程序。外傭入住設施時，須提供上述文件以供查核。
僱主及職業介紹所在安排外傭來港時，須查詢飛機航班資料並預留足夠時間準備所需文件及辦理程序。如外傭在來港前確診新冠肺炎，或因航空公司修改╱取消航班，又或受封城影響，因而須修改或取消房間預訂，並能於入住日前提交相關證明文件，訂房人士可獲退回已繳交的費用。如外傭未有指定檢疫設施的訂房確認通知書，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。
上述入住指定檢疫設施的安排適用於在與香港就認可疫苗接種紀錄達成認可協議的地區（現時適用的地區包括孟加拉、柬埔寨、印度、印度尼西亞、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡等）完成疫苗接種的外傭，完整地區名單見此。
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記者：郭詩詩