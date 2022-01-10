【奪命災禍】巴西恐怖懸崖崩塌事故　巨石砸觀光船至少7死32傷

▲ 巴西恐怖懸崖崩塌事故，巨石砸觀光船至少7死32傷。

巴西東南部觀光景點福爾納湖（Furnas Lake）上周六（8日）發生懸崖崩塌事故，岩石滑落擊中湖上多艘觀光船，事件導致最少7人死亡、32人受傷，另有3人失蹤。

事發在上周六中午，地點位於米納斯吉拉斯州的福爾納湖，當時有不少遊客乘船觀光，從網上流傳的影片可見，一處石崖突然鬆脫崩塌，墜落湖面，掀起巨浪，幾艘觀光船走避不及被擊中。

另一段影片顯示，事發前數分鐘，有不少石頭從懸崖滑落，有人曾向船上遊客大喊，警告他們盡快遠離懸崖。

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當局派出海軍、消防人員、潛水人員進行搜救，打撈出多具遺體。消防部門證實，事件造成最少7人死亡、3人失蹤、32人受傷，當中9人重傷，目前留院治理，傷者大多出現骨折，其中一人頭部重創，情景嚴重。

有負責駕駛小型遊船船長透露，每艘小型觀光船大約接載12至20人，包括多名兒童。

消防部門表示，當地過去兩星期持續降大雨，而該區山體岩層主要由沉積岩構成，估計雨水加速山體岩層侵蝕，使大量石塊脫落，最終發生了坍塌事故。

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責任編輯：羅嘉欣