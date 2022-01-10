【虐兒事件】童樂居虐兒案再有8女職員提堂　准保釋至2月再訊

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香港保護兒童會轄下「童樂居」疑發生虐兒事件，再有8名涉案女職員涉分別於虐待8名1至2歲的兒童，各被控1項對所看管兒童或少年人襲擊罪，案件今（10日）於九龍城裁判法院提堂。裁判官將案件押後至2月21日，以待控方作進一步調查，其間各被告獲准保釋侯訊。

8名被告均以英文字母作代號，分別為Y.S.Y. (33歲，無業)、F.F.H.(63歲，幼兒工作員）、L.W.M.(24歲，無業）、C.L.K.(55歲，無業）、N.K.W.（45歲，幼兒工作員）、T.S.W.(25歲，幼兒工作員）、K.O.P.（28歲，幼兒工作員）、C.Y.L.（49歲，幼兒工作員），各被控1項對所看管兒童或少年人襲擊罪，

控罪指，他們分別於2021年11月19至2021年11月23日，在旺角砵蘭街童樂居內身為超過16歲而對8名1至2歲的兒童，即男童Q、G、L、R、U及女童N、S、C負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊他們，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

各被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後以作進一步檢查，包括查看閉路片段。代表律師均替被告申請保釋，控方並不反對保釋申請。裁判官押後案件至2月21日，各被告獲准以現金1萬元保釋，其間不得離開香港、直接或間接接觸控方證人及聯絡童樂居，以及不准擔任任何照顧兒童的工作，並需每周到警署報到。

連同本案及早前已提堂的被告，本案已先後共有14名人士被捕，均准以保釋至2月21日再訊。

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記者：梁錦麟