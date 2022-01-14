【牛油消腫】5歲仔額頭撞傷港媽敷牛油散瘀　兒科醫生拆解「自然療法」功效

▲ 有港媽用牛油成功為兒子額頭散瘀，引起一眾媽媽熱議。

小朋友活潑好動，不時發生家居意外，跌倒撞傷少不免。有港媽用牛油成功為兒子額頭散瘀，引起一眾媽媽熱議。有兒科醫生指牛油消腫法暫沒有科學根據，但可說是「自然療法」。

育有4孩的恐龍媽日前於facebook專頁「我家恐龍Do Re Mi Fa」分享「牛油的魔法」，她指將近5歲的兒子於12月30日在家中發生意外，玩跨越障礙物時失手跌落地。不幸中之大幸是兒子沒跌到頭破血流，不過額頭就撞傷，起了一個「高樓」。

▲ 兒子撞傷後額頭起了一個「高樓」。（「我家恐龍Do Re Mi Fa」授權刊載）

打圈敷牛油約20分鐘

恐龍媽先用冰袋為兒子冷敷，同時留意他有否出現頭暈想嘔現象。之後她突然想起雪櫃有一塊牛油，兩年前就試過用牛油為兒子散瘀，於是今次再試，而且認為牛油沒傷害性，萬一無效只是浪費了少少牛油。她分享做法，「慢慢打圈地塗上牛油」、「敷牛油大約20多分鐘」。

兒子當晚10時半左右敷牛油後入睡，翌日早上恐龍媽發現他的額頭消腫了七七八八，情況愈來愈好。她表示︰

接住落嚟嗰幾日，啲瘀血不但無散開令塊面瘀青色，而且的的確確已經好返晒，『高樓』消失得無影無蹤！

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兒科醫生︰敷牛油屬自然療法

牛油是否真的能消腫散瘀？兒科專科醫生羅婉琪接受TOPick訪問時表示，西方國家的確有牛油消腫之說，推斷的原理是磷脂是血管細胞的重要成分，血管撞破會積聚瘀血，因而藉助含有豐富磷質的牛油來幫助收復血管，可惜現時未有文獻支持。牛油一般都常備於西方家庭的雪櫃裡，冰冰涼涼的又不刺激皮膚，也不失為一種民間方便用來冷敷的東西。

撞傷後處理方法

羅醫生分享撞傷後的處理方法，如屬輕微撞傷應第一時間冷敷。她建議可將冰放入膠袋內，再用乾毛巾包裹冰袋，在傷患處敷15至20分鐘，留意時間不能過久，以免凍傷皮膚。若家中沒冰袋，羅醫生指雪櫃內的汽水、蔬菜、水果等都可以取代，或直接用乾淨的食水弄濕毛巾來冷敷，毛巾變暖再換水。羅醫生提醒切忌用手捽患處，令瘀傷加劇。

熱雞蛋有助散瘀？

有家長會為小朋友「碌雞蛋」去瘀，羅醫生認為此方法可行，但提醒家長撞傷首兩天應先冷敷止血，之後才用熱敷加速血液循環散瘀。雞蛋切忌太熱以致燙傷，「暖」敷就可以了。此外，羅醫生補充，去瘀膏也有助去瘀，但如表面有傷口就需要小心處理。

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記者︰駱秀玲