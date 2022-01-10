【貼地王妃】3孩之母凱特發放唯美照迎40歲生日　配搭戴妃珠寶向奶奶致敬

▲ 皇室發放了3張凱特王妃的唯美照片，慶祝其40歲生日。

英國劍橋公爵夫人凱特（Duchess of Cambridge）昨（9日）踏入40歲，皇室對外發放了3張凱特的優雅肖像照，唯美風格下的凱特令人驚艷，獲網民一致讚賞。而凱特也特意戴上戴安娜王妃（Princess Diana）的珠寶遺物，包括珍珠鑲鑽耳環及藍寶石戒指，向奶奶戴妃致敬。

據英媒《每日郵報》報道，相片由意大利攝影師Paolo Roversi於去年11月為凱特操刀，在倫敦皇家植物園邱園（Kew Gardens）拍攝。凱特換上3款不同造型禮服，皆出自時尚名牌Alexander McQueen，配搭了戴妃的遺物珍珠鑲鑽耳環及藍寶石戒指，展現出女人40的成熟美。

3張照片象徵不同個性

3張相片有截然不同的氛圍，象徵了凱特3種不同個性。有皇室專家指出，第一張側身經典黑白照中，凱特望向遠方，展現出雍容華貴的皇室風範。值得一提是凱特左手戴著戴妃的藍寶石訂婚戒指，也傳承給威廉送給她作訂婚戒指。

▲ 大特寫照反映了凱特私下親切的一面。（法新社）

皇室專家又稱，穿上單肩紅色禮服裙的彩色照片中，她將手優雅地放入口袋中，流露出40歲現代女性較不拘小節的一面；另正面望鏡頭的大特寫照，則反映了凱特私下親切的一面。

在相片公開後，引來大批網民留言祝凱特生日快樂，並大讚她「真的好美」、「完全不輸明星」、「令人嘆為觀止的美麗」、「真是個大美人」等。

這一系列的肖像照將在她曾生活過的地方，包括伯克郡、聖安德魯及安格爾西郡展出，之後交由英國國家肖像館（National Portrait Gallery）永久收藏。

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公務繁忙 對3孩感內疚

凱特與丈夫威廉王子結婚10年，育有3子女分別為8歲喬治王子（George）、6歲半夏洛特公主（Charlotte）和3歲半路易王子（Louis）。凱特曾接受訪問時談及育兒辛酸，自為人母後，她發現自己時刻為孩子感到焦慮，低估了生育為她帶來的衝擊和變化，還經常質疑自己的判斷。

對於自己身兼媽媽與皇室成員，她一直感到巨大壓力，對3個孩子更感內疚，因她時常因公務而不能陪伴她們。喬治和夏洛特曾向她撒嬌投訴，稱媽媽為了公務不送他們上學，「這是很多媽媽都要面對的挑戰，如何平衡工作與家庭。」

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凱特強調教導孩子必先做好身教，她年幼時視祖母為學習榜樣，所以她將祖母的育兒經驗應用於3子女身上。她憶述，小時候祖母經常與她玩耍、做手工藝、入溫室玩園藝及下廚，令她感到何謂幸福家庭。故現在她也盡量多與孩子到戶外活動，在輕鬆環境下建立親子關係。

4大貼地育兒法

凱特和威廉在育兒上一直親力親為，皇室專家Katie Nicholl總括了兩人的4大貼地育兒法，包括野外探險、不要怕髒、蹲下與孩子說話及選擇適合的學校。Katie Nicholl評論，按著威廉夫婦實行的育兒方法，將有助3名孩子成為皇室適應力最強的一代。

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Katie Nicholl稱夏洛特公主很喜歡蜘蛛，凱特經常帶她到戶外近距離觀看蜘蛛，實地上一堂「自然課」，還不少得「地理課」，一家五口到野外實地探險。而凱特亦喜歡與孩子們一起畫畫，凱特認為有小孩的家，根本不可能一塵不染，不要怕孩子弄到一團糟，才可讓他們享受玩樂時光。

凱特和威廉經常擁抱孩子和蹲下來與孩子說話，這樣可以令孩子感到被尊重和有存在感，提升自信心，令他們能更自在地表達。凱特亦鼓勵孩子表達情感，她認為人有情緒很正常，說出自己的感受有助他們處理成長過程中的成功和挫折。

夫婦無論公務多繁忙，一有空就會親自送子女上學，選校也以孩子所需為首選。大仔喬治王子曾讀蒙特梭利學前班，通過遊戲來學習，這顯示兩夫婦採用非正式的方法來教育孩子。目前喬治王子和妹妹夏洛特公主，均在南倫敦的私立湯瑪斯巴特希貴族學校（Thomas's Battersea）就讀。

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責任編輯︰王明芳