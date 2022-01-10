【新冠疫苗】醫院藥劑師學會倡為兒童注射10微克復必泰　有助建立免疫屏障

▲ 香港醫院藥劑師學會建議港府可仿傚英國的做法，准許為5至11歲兒童注射10微克成人復必泰疫苗。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，香港醫院藥劑師學會表示，因應Omicron變種病毒情況嚴峻，建議港府可仿傚英國的做法，准許使用成人復必泰，抽取10微克，為5至11歲兒童注射，兩劑相隔8星期，有助建立免疫屏障。學會同時支持將科興疫苗接種年齡降至3至11歲，認為如果兩者的接種計劃盡早推行，市民可以有所選擇。

香港醫院藥劑師學會今日（10日）表示，本港正受Omicron變種新冠病毒肆虐，加上人口疫苗接種率不高，尤其是長者，以80歲或以上長者之接種率最低，只有23.5%，加上仍然有長期病患者雖然病情受控，誤信接種疫苗令病情惡化而拒絕接種，近期的群組爆發，因病毒感染者沒有接種疫苗，導致感染後「載病毒量」增加，引致感染多人。

學會會長崔俊明引用外國數據指出，盡早為5至11歲兒童接種新冠疫苗能減低感染個案，特別是傳染性高的變種病毒出現時，更有助免疫屏障的建立，指兒童效應不但減低兒童感染新冠病毒的個案，也有助保護長者免受感染。

他表示，得悉輝瑞藥廠不積極向衞生署申請復必泰擴至5至11歲兒童接種，主要原因是「兒童復必泰」疫苗的生產供應有問題，產能不能滿足全球所需，影響國家包括美國和英國，估計至2022年中香港也未能取得「兒童復必泰」的供應。

他又引用外國數據指出，第2至3期臨床研究顯示，5至11歲兒童接種兩劑10微克，即成日的三分之一劑量，接種相隔21日，疫苗的安全性、免疫原性、有效性均確立，研究結果已在新英格蘭醫學期刊刊登。

他建議港府可以仿傚英國的做法，准許使用成人復必泰，抽取10微克，為5至11歲兒童注射，兩劑相隔8星期，有助建立免疫屏障。學會同時支持將科興疫苗接種年齡降至3至11歲，認為如果兩者的接種計劃盡早推行，市民可以有所選擇。

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記者：郭詩詩

