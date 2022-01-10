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【騙應診假】涉騙應診假上舞蹈班　民政署前女高級主任認罪候判

社會 12:59 2022/01/10

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時任民政署高級行政主任傅申准保釋候判。 （陳靜儀攝）

時任民政事務總署女署理高級行政主任，涉6度向民政署申請應診假應診中醫，事實上卻前往上舞蹈班，早前被廉署落案起訴6項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。涉案行政主任今（10日）於九龍城裁判法院承認3項控罪，代表律師求情時指，被告曾與上司有磨擦，在案發前確診患抑壓症，於壓力下犯案。裁判官將案件押後至1月24日判刑，其間為被告索取社會服務令報告，被告准保釋候判。

女被告傅申(41歲)，案發時為署理高級行政主任，控罪指她於2018年11月30日至2020年6月17日期間，其中6度使用1份「申請離開工作崗位」申請表，稱在有關日子下午2時30分至下午5時離開工作崗位，到郭醫堂中醫診所接受治療，而被告是明知意圖用以誤導特區政府。被告今承認3項控罪，餘下3罪獲不提證供起訴，存檔法庭。

案情指，案發時被告為民政署署理高級行政主任，在規例下若被告離開工作崗位，須事前填妥申請表並得到上司批准。

被告於2018年12月4日、2019年9月19日及2020年6月17日，提交上述表格，並報稱前往郭醫堂中醫診所覆診，除2019年9月19日外，其餘日子則呈上有關醫生證明。經調查後發現，被告在2018年11月30日、2019年7月5日及2020年6月17日下午期間曾到銅鑼灣舞蹈中心參加舞蹈班。

代表律師求情時指，被告被調派至黃大仙民政署工作時，因逾時工作而與上司發生磨擦，並因工作環境惡劣，在案發前曾主動求醫，被診斷患有抑鬱症，可見被告在壓力下犯案。

代表律師續指，事實上被告在第其中兩項控罪中，的確是前往應診，只是時間與申請表格不符。被告事後已作深切反省，亦因而失去公職，為案件負上沉重代價。裁判官遂將案件押後至1月24日判刑，先為被告索取社會服務令報告，被告准保釋候判。


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記者：梁錦麟

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