【價值觀教育】教大將歷史人物事跡製成動畫　盼學生從中學習正面價值觀

▲ 香港教育大學推出「看動畫、悟生命、學品德」動畫系列。（教大提供）

香港教育大學推出「看動畫、悟生命、學品德」動畫系列，將10位古今中外的歷史人物事跡製成動畫，向學生傳授正面價值觀，包括忠誠、國民身份認同、孝順、關愛、守法等。教大另亦將中小學及幼稚園教師的生命及價值觀教育教案，結集成教案匯編，將公開有關資源予全港教師使用。

教大今（10日）為全新動畫系列及匯編舉行網上發布會。動畫系列涵蓋10個古今中外歷史人物，如岳飛、藺相如、包拯、鄭成功、南丁格爾、關羽等。小學生可透過有關人物的生平事跡，及他們表現出的優秀品德中學習。

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系列中其中一個人物為西漢時期的孝女緹縈，透過上書救了父親免受刑，學生可從中學習孝順的品德；另一人物蘇格拉底則帶出「守法」的價值觀，動畫故事非着重其哲學家的身份，而是帶出他作為公民，如何維護國家法律。

參與計劃創作的教大文學及文化學系助理教授許國惠表示，動畫以娛樂方式結合教學，以生動輕鬆的方式，讓學生印象深刻。許國惠提到，團隊參考《史記》、《論語》等歷史資料撰寫劇本，選擇題目時考慮到男女分佈、人物帶出的價值觀等。

教大中國語言學系高級講師、學校協作及體驗事務處副總監區婉儀則說，動畫可透過形象化的人物，加上故事情節吸引學生，亦可增加學生的投入感。她提到，教大會就每個角色附上教案供教師參考，每個人物可配以不同教學策略增加趣味性。例如學生可了解蘇格拉底的語錄、認識後人為關羽設立的關公廟、透過岳飛的故事學習為自己設定目標等。

為配合動畫系列推出，教大將透過手機應用程式舉行校際問題比賽，內容均圍繞動畫系列的內容，於1月24日至2月28日舉行，獲獎同學可獲書券獎勵。

▲ 教大早前舉辦教案比賽，徵集超過350份前線教師的教案設計，部分得獎設計結集成書。（教大提供）

另外，教大早前舉行「點滴成河－傑出生命教育教案設計獎」，徵集中小學及幼稚園教師的生命及價值觀教育教案，然後將相關教案結集成書，將會向學校派發。

教大校長張仁良表示，項目結合了生命及價值觀教育，和及創新教學兩大元素，讓學生以活潑輕鬆的方法學習良好品德及價值觀，鞏固學習成果。他盼望，教大開發的一系列資源，能支援學校，並推動教育界群策群力，回應現今價值觀教育的需要。

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記者：黃悅晴