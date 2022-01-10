【洪為民群組】梁君彥指仍有4名議員須留檢疫中心　目標周三大會如期舉行

▲ 立法會主席梁君彥。（資料圖片）

港區全國人大代表洪為民的百人生日派對掀起政界大浪，多名官員及議員曾出席宴會。立法會主席梁君彥今日（10日）表示，衞生署衞生防護中心在公布的初步陽性檢測個案中，再發現多一名人士，在1月3日晚上出席多位政府官員及20位立法會議員有份參與的宴會。



他又說，當局已要求昨天（9日）被解除檢疫令的11位官員，繼續用自己的假期在家中自我隔離，並須按衞生防護中心發出的強制檢測公告規定，進行檢測，待全部檢測結果確定為陰性後，方可恢復職務。



他表示，目前仍有4名議員須留在檢疫中心，而因應最新情況，有16位曾經出席該宴會的議員雖然已於上周六（8日）獲解除檢疫令，但為謹慎起見，有關議員仍要按照衞生防護中心早前發出的強制檢測公告規定，須在1月10日、15日和22日接受檢測。



他強烈勸喻受檢測的人士應在合理可行的範圍內，採取適當的個人防疫措施，盡可能在確定陰性檢測結果前，留在家中，避免外出；另重申，全體立法會議員都受香港巿民監察，他們必須就自己的行為向公眾負責，又說目標仍是在周三召開新一屆立法會首次會議。

至於涉事議員會否出席大會，梁君彥稱需由他們自行決定，認為他們多次檢測呈陰性，對其他議員構成的染疫風險不大，不過重申，公眾對議員的要求高一線，如何處理事件視乎他們的政治智慧，會尊重他們的做法。



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責任編輯：郭詩詩