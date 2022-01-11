【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴　呼吸科醫生拆解睡眠窒息症治療方法

在睡覺時時常打鼻鼾有可能是患上睡眠窒息症。呼吸系統科專科醫生鄺國柱表示，要治療睡眠窒息症需從控制飲食、減肥等開始著手，另需要避免煙酒及服用安眠藥等。他在臨床上亦曾遇過，有患者因為鼻鼾聲太大而被鄰居投訴的個案，患者在求醫後得到適當的治療，現時在睡覺時須使用呼吸機。

呼吸系統科專科醫生鄺國柱早前提到，若睡覺時出現打鼻鼾、且夜尿較多、時常感到睡眠不足等徵狀，有機會是患上睡眠窒息症，長遠或影響心血管疾病。（即看：【下一頁】）

在治療睡眠窒息症方面，鄺國柱認為患者要從基本著手，包括控制飲食、減肥、避免煙酒等；部分患者亦都需要依賴呼吸機睡覺。他提到，有不少病人因為鼻鼾聲滋擾太太而導致要「分房訓教」，更有患者的鼻鼾聲更影響到鄰居，導致被人投訴。最後患者證實確診患有睡眠窒息症，現需依賴呼吸機治療。

他又解釋，在治療所用的呼吸機為持續性正壓通氣呼吸機，可分為自動型正氣壓睡眠機，以及定壓型持續正壓呼吸機，前者只提供特定的壓力或度數；後者則根據所需壓力或度數而自動性調整。不過，由於每個人的面形、皮膚均有不同，他提醒患者在選擇呼吸機前，應先選擇一個合適的面罩，詳情內容即看《TOPick診症室》。

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記者：郭詩詩