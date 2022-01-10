【基層哀歌】6孩爸爸打散工養活一家8口　大女瞓床底寫信求助：好想有間房

▲ 台灣一名女童因家中環境狹窄，平日只能睡床底。

低收入家庭生活不容易，台灣南投縣議員葉仁創近日收到一名12歲女童寄來的求助信，女童提及一家8口同住破舊的房屋內，平日自己只能睡在地上，又指夏天曾有蛇爬進來，令她感到害怕。女童稱最大的心願是擁有一間房，信件內容曝光後，引起當地民眾關注。

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大女睡床底

綜合台媒報導，女童家位於南投縣國姓鄉北山村山區，一家八口居住在祖傳的破舊房子內。屋內只有一間約百多呎的房間，放了床、桌子、衣櫃後，已無空間走動。現年12歲的大女接受台媒訪問時表示，一家人平時睡在大床上，但因弟妹逐漸長大，空間不夠，自己只好躺在床底，蓋上單薄的被單進睡。

大女寫信向南投縣議員葉仁創求助，表示自己平日都睡在地上，夏天時曾見過蛇爬進來，令她感到害怕。她希望將來和妹妹有一間房，四個弟弟有另一間房，不用再與父母擠着一起睡。

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爸爸打散工養全家

現年38歲的林爸爸受訪時表示，自己靠打散工維生，疫情下收入不穩定，勉強支撐家庭開支。他表示除了養活妻兒，還要供養父母，感到吃力。他曾向政府申請低收入戶資助，但因家中有祖傳房屋及少許土地，未獲審批。得知女兒寫信向外界求助，爸爸無奈地表示「稍微側身一下還可以睡，就……委屈一下」。

議員葉仁創日前在Facebook專頁上公開事件，指「真是令人心痛不已，才小學生啊！」，並指自己會盡能力幫助她。事件曝光後引來民眾關注，不少社區機構及公司紛紛聯絡葉仁創，提供金錢及建築材料的援助。他指現已和政府商討後續處理，未來或發動募捐，盼幫助小妹妹一家。

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責任編輯︰王明芳