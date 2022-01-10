【新冠肺炎】新增24宗確診個案　4宗輸入性相關個案【不斷更新】

▲ 新增24宗確診個案，4宗輸入性相關個案。

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（10日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

袁國勇指社區肯定有源頭不明傳播鏈，若無法追蹤或須增加社交距離措施包括停課（詳情即看【下一頁】）。

【17:05】

張竹君表示，由於近日的本地個案檢測陽性個案增加，對檢疫中心的容量構成壓力，考慮到感染Omicron的潛伏期較短，大多個案已在2至3日內確診，當局決定縮短緊密接觸者在檢疫中心的日子，由現時接受21日的強檢日子縮短至14日，有關人士其後須在家自我監察，詳情即看【下一頁】。

【17:00】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至早上9時，過去24小時，接獲46宗呈報個案，12名病人已出院，現時共有390名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，全部情況穩定，詳情即看【下一頁】。

【16:45】

由個案#12676美國返港空姐引發的「維園群組」，再多6人初步確診，包括中環置地廣場DIOR女售貨員及縉景台確診3歲小朋友（＃12911）的2名家人等，詳情即看【下一頁】。

【16:40】

張竹君表示，昨日公布源頭不明個案涉及一名20歲女患者（個案#12945）今日確診，其父親同為初步確診個案，父親發病人為1月1日，比女患者更早發病，一同居於愛琴海灣八座。男患者平日也會在友愛邨愛定商場東亞大藥房上班，1月1日發病，沒有求醫，詳情即看【下一頁】。

【16:30】

衞生防護中心及醫管局交代最新確診個案，新增24宗確診個案，包括19宗輸入，4宗與輸入相關個案，1宗本地源頭不明；當中19宗驗出有T478K或N501Y變種。

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記者：陳麗娜